Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, habló en exclusiva con Azteca Deportes y reveló hechos curiosos que quizá no conocias de su vida privada, pues dio a conocer el club europeo en el que jugaría, hasta dónde cree que llegará México en Qatar 2022 y mucho más.

Este jugador es uno de los más destacados de la plantilla de Cruz Azul, pues tras llegar como refuerzo, proviniente de los Rayados de Monterrey, se ha ganado un lugar en el 11 Celeste.

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Las 10 preguntas rápidas con Charly Rodríguez

Charly Rodríguez contestó nuestras clásicas 10 preguntas rápidas, donde los invitados dicen lo primero que se les viene a la mente y dan información que pocas veces revelan a los aficionados.

Carlos Rodríguez es una de las 3 ausencias en la convocatoria de Javier Aguirre, pues es uno de los más constantes en las listas|Archivo TV Azteca

¿En qué club europeo jugaría Rodríguez? ¿cuál es su superhéroe favorito? ¿qué tipo de música escucha? ¿quién es su mejor amigo dentro de las canchas? Todos estos datos y un poco más nos lo reveló el mediocampista mexicano de 25 años de edad.

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