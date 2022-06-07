10 preguntas rápidas con Charly Rodríguez jugador de Cruz Azul
Charly Rodríguez, jugador del Cruz Azul, reveló algunos datos que quizá no conocías de su vida personal, como su superhéroe y género musical favorito
Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, habló en exclusiva con Azteca Deportes y reveló hechos curiosos que quizá no conocias de su vida privada, pues dio a conocer el club europeo en el que jugaría, hasta dónde cree que llegará México en Qatar 2022 y mucho más.
Este jugador es uno de los más destacados de la plantilla de Cruz Azul, pues tras llegar como refuerzo, proviniente de los Rayados de Monterrey, se ha ganado un lugar en el 11 Celeste.
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Las 10 preguntas rápidas con Charly Rodríguez
Charly Rodríguez contestó nuestras clásicas 10 preguntas rápidas, donde los invitados dicen lo primero que se les viene a la mente y dan información que pocas veces revelan a los aficionados.
¿En qué club europeo jugaría Rodríguez? ¿cuál es su superhéroe favorito? ¿qué tipo de música escucha? ¿quién es su mejor amigo dentro de las canchas? Todos estos datos y un poco más nos lo reveló el mediocampista mexicano de 25 años de edad.
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