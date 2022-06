En Argentina se burlan del nivel de México y menosprecian a jugadores

Tras la Fecha FIFA de junio, donde la Selección Mexicana cayó con Uruguay y empató con Ecuador, ha llegado una nueva oleada de críticas de los periodistas argentinos, quienes no sólo se burlan del nivel de México, sino que también están menospreciando a los jugadores.

Hace unos meses futbolistas como el Dibu Martínez consideraron que México es un rival ‘fácil’ para el Mundial de Qatar 2022, y ni se hable de los periodistas, pues más allá de preocuparse con sus actuaciones, confirman que ‘tienen un nivel inferior al de ellos’. ¿Pecan de soberbia?

Periodista argentino se burló de México y sus jugadores

A través de un programa en la televisión argentina, el periodista Flavio Azzaro criticó fuertemente el futbol mexicano, donde en primera instancia cargó en contra de la Selección Mexicana y sus jugadores, pues asegura que Argentina tiene un nivel superior.

“Yo noto que en México creen que su liga está mejor de lo que verdaderamente está. Entonces compran jugadores por el sólo hecho de que anduvieron bien 6 meses. Yo creo que hay más nivel en Argentina que en el futbol mexicano, porque nos llegan a comprar a todos. Entonces, ahí se compensa. Su selección demuestra su nivel”, dijo Azzaro.

Además de esto, el periodista argentino cargó contra el Tata Martino, asegurando que sólo está en la Selección Mexicana por dinero y no ayuda en otra cosa, pero recalca que no es el primer DT que fracasa y entonces culpa a los jugadores de no sacar buenos resultados.

“Tata Martino sigue el mismo camino, sólo va por la plata. Me parece que ya tendrían que pensar que son ustedes, porque ya son varios entrenadores que fracasan con la Selección Mexicana. Juntemos firmas para que el deporte principal de México sea otro”, dijo el periodista argentino.

México se enfrentará a Argentina el próximo 26 de noviembre del presente año, por la jornada 2 del Mundial de Qatar 2022, partido que podría ser clave para las aspiraciones de ambas selecciones de avanzar a Octavos de Final.