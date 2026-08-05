100 mil simulaciones indican que este equipo sería el campeón del Apertura 2026
Conoce al equipo de la Liga BBVA MX con mayores posibilidades en ganar el Apertura 2026
A pesar de que el Apertura 2026 se encuentra en pausa por el arranque de la Leagues Cup, varios aficionados siguen debatiendo sobre quién podría ser el nuevo monarca de la Liga BBVA MX. En ese sentido, el medio Statiskicks lanzó una valoración sobre el nuevo campeón tras realizar 100 mil simulaciones en su base de datos.
Los resultados arrojaron que Chivas es el equipo con mayores probabilidades de ganar el Apertura 2026. Equipos como Toluca, Cruz Azul y América siguen en la lista como otros posibles candidatos a levantar el título de liga. ¿Cómo se conformó el top de candidatos para ganar el torneo?
Cuáles son los equipos con mayores chances en ganar el Apertura 2026
Chivas lidera el ranking con un 27.4 por ciento en ser campeón de la Liga BBVA MX. Sin embargo, la data también valora las posibilidades que tendría el equipo de Gabriel Milito para las instancias finales del torneo; 43.1 por ciento de jugar la final, 64.1 por ciento de llegar a las semifinales y 89.3 por ciento de estar en la Liguilla.
Primera actualización: sigue siendo Chivas🚨 https://t.co/mt2Bic4SoU pic.twitter.com/UdEeU5HImw— Statiskicks (@statiskicks) August 5, 2026
La lista de posibles campeones del Apertura 2026 continúa con el Toluca ocupando la segunda posición con un 20.7 por ciento. Cruz Azul como el vigente campeón está en la tercera plaza con 16.9 por ciento, mientras que América y Tigres cierran el top 5 con 7.7 y 6 por ciento.
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Los torneos de Gabriel Milito en Chivas
Gabriel Milito cuenta con una importante experiencia en el futbol mexicano al sumar su tercer torneo como entrenador de Chivas. El primer torneo llevó al Rebaño Sagrado a los Cuartos de Final tras caer ante Cruz Azul por un cerrado marcador global de 3 a 2, mientras que en el segundo torneo cayeron nuevamente ante el equipo cementero en las semifinales por un global de 4 a 3.
En ese sentido, el equipo tapatío buscará llegar más lejos en el Apertura 2026, por lo que uno de los retos que el propio Gabriel Milito ha establecido como entrenador de Chivas es poder levantar el ansiado título de liga.