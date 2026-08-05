No es la primera vez que River Plate busca a Gabriel Milito: la respuesta del DT de Chivas

Gabriel Milito vuelve a estar en el radar de River Plate luego de que Eduardo Coudet, entrenador del cuadro argentino, no lograra conseguir los resultados esperados durante sus primeros meses en el club. El ‘Millonario’ no reveló qué decisión tomará con su director técnico, pero los resultados recientes elevaron los rumores sobre una posible salida anticipada del ex Deportivo Alavés.

En este contexto, el timonel de Chivas surge como uno de los candidatos principales a reemplazar a Coudet, siempre y cuando este deje su cargo en River Plate. Sin embargo, esta no es la primera vez que el equipo de Buenos Aires se interesó en Milito. Resulta que a principios de 2026, cuando Marcelo Gallardo dejó de ser entrenador del primer equipo, también apuntaron al técnico rojiblanco para el banquillo.

La vez que River Plate intentó contratar a Gabriel Milito

Milito apareció en el radar de River Plate a finales de febrero de 2026. El conjunto argentino buscaba entrenador después de que Gallardo anunciara el cierre de su segunda etapa en el club y consideró al técnico de Chivas entre sus posibles reemplazantes.

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El gran rendimiento del Rebaño en el Clausura 2026 despertó el interés desde Argentina. Milito había comenzado el torneo con seis victorias consecutivas y mantenía al Guadalajara entre los primeros lugares. No obstante, se encontraba por detrás de Eduardo Coudet y Hernán Crespo en las preferencias de la directiva de River.

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La posibilidad no llegó a convertirse en una negociación formal. Milito tenía contrato con Chivas hasta junio de 2027 y diferentes reportes señalaron que su cláusula de rescisión rondaba los ocho millones de dólares. Además, el entrenador estaba comprometido con el proyecto rojiblanco y el club ya trabajaba para extender su vínculo hasta 2028.

River terminó descartando esa alternativa y contrató a Eduardo Coudet en marzo de 2026. De esta manera, Milito permaneció en Guadalajara para continuar su proceso al frente del Rebaño.

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Milito había respondido al interés de River Plate

El interés de River Plate no modificó los planes de Milito en febrero de 2026. De acuerdo con distintos reportes publicados en aquel momento, el entrenador decidió permanecer en Chivas y respetar la palabra que había dado cuando asumió el proyecto rojiblanco.

Milito tenía contrato hasta junio de 2027 y no contemplaba abandonar al equipo a mitad del Clausura 2026. Su postura también estuvo relacionada con lo ocurrido anteriormente con Fernando Gago, quien dejó Guadalajara durante un torneo para convertirse en entrenador de Boca Juniors.

La respuesta del argentino se reflejó en su decisión de continuar y en las conversaciones que inició con la directiva para extender su vínculo hasta 2028. Finalmente, River no presentó una propuesta formal y terminó contratando a Eduardo Coudet como reemplazante de Marcelo Gallardo.