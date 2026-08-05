No solo los partidos en México: el nuevo formato de la Leagues Cup que muchos no conocen

La Leagues Cup 2026 arrancó con sus primeros partidos en donde equipos de la MLS y Liga BBVA MX buscaron sumar sus primeros puntos. Uno de los grandes cambios es que algunos equipos mexicanos podrán disputar sus partidos dentro del país. Sin embargo, varios aficionados se han preguntado por otras modificaciones que hubo dentro de este nuevo formato que serán cruciales para saber los choques para la fase eliminatoria.

Para empezar, habrá un total de 36 equipos dentro del torneo, de los cuales la mitad serán provenientes de la Liga BBVA MX y la otra de la MLS. Ya no habrá una tabla de grupos, sino una tabla por liga en la que habrá un total de 8 equipos que pasarán a la ronda de los Playoffs, ¿cuál es el formato que tendrá esta nueva edición?

La Leagues Cup 2026 cuenta con nuevos cambios|MEXSPORT

Cómo es el formato de la Leagues Cup 2026

A pesar de que los equipos de la Liga BBVA MX buscarán competir entre sí en la tabla general, en total habrá tres duelos en los que se enfrentarán a un rival diferente de la MLS. Por cuestiones de logística, los equipos mexicanos enfrentarán a tres equipos de una misma zona geográfica, ya sea oeste o este.

El ganador en tiempo regular sumará los 3 puntos, el perdedor en tiempo regular se queda sin ningún punto y en caso de haber empate, se definirá en la tanda de penales para que el equipo ganador cuente con un punto extra. Es decir, que el ganador de los penales se llevará 2 puntos y el perdedor se quedará con un punto.

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Qué clasificaciones entrega la Leagues Cup 2026

Los finalistas de la Leagues Cup 2026 contarán con un boleto directo para poder disputar la Liga de Campeones de la CONCACAF del próximo año. Por su parte, el ganador del duelo del tercer lugar también contará con un boleto para el torneo continental.

Habrá 3 equipos de la Leagues Cup que tendrán un boleto a la Concachampions

En ese sentido, los equipos de la Liga BBVA MX podrán contar con el incentivo de poder disputar más torneos internacionales, además de contar con una oportunidad para soñar con el camino para el Mundial de Clubes.

