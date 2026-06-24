13 memes del OVNI que aparecería en el Brasil vs Escocia que te harán morir de risa

La noticia viral mezcla futbol, teorías conspirativas, OVNI y redes sociales. Todo comenzó por una supuesta profecía relacionada con el partido entre Brasil y Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Neymar Jr., Vinícius Jr. y compañía serían los afectados. La noticia generó memes sin parar. Aquí, los mejores 13.

La historia surgió después de que una vidente brasileña llamada Vó Bahiana afirmara haber tenido sueños repetidos donde un OVNI aparecía durante el encuentro disputado en el Estadio de Miami. Según su relato, una nave extraterrestre descendería sobre el estadio y “abduciría” a varias personas, entre ellas Neymar y Vinicius.

Lula Da Silva, el presidente de Brasil, le mandó un duro mensaje a Neymar sobre su disponibilidad para representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @CBF_Futebol

Los mejores memes de la insólita historia de un OVNI con extraterrestres en Brasil vs. Escocia

La teoría no tiene pruebas ni respaldo oficial. Aun así, explotó en redes sociales durante las horas previas al partido. Usuarios comenzaron a compartir memes, videos editados y montajes sobre una posible invasión alienígena en pleno juego de Brasil.

TE PUEDE INTERESAR:



Neymar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el fenómeno viral

Parte de la viralidad también se relaciona con el historial mediático de Neymar alrededor de los Mundiales. El delantero sigue siendo uno de los nombres más comentados de Brasil, sobre todo porque haría su debut contra Escocia tras recupearse de su lesión con el equipo de Carlo Ancelotti.

Por ahora, toda la historia del “OVNI que abduciría a Brasil y Neymar” permanece como un fenómeno viral de internet y no existe evidencia real sobre lo que asegura la supuesta profecía. Al menos, dejó memes muy divertidos.

VIDENTE PREVÊ INVASÃO EXTRATERRESTRE EM JOGO DO BRASIL E DIZ QUE NEYMAR SERÁ PRINCIPAL ALVO DE ABDUÇÃO



Neymar: pic.twitter.com/XBkUIffHUS — Matraca (@Alexjovem1) June 24, 2026

Los resultados con los que quedó eliminada la selección de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – Brasil 1-1 Marruecos – Estadio Nueva York Nueva Jersey (East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos) — Grupo C

Viernes, 19 de junio de 2026 – Fecha 2 – Brasil 3-0 Haití – Philadelphia Stadium (Filadelfia, Estados Unidos) — Grupo C

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Escocia vs Brasil – Estadio Miami (Miami Gardens, Florida, Estados Unidos) — Grupo C

estoy llorando la expectativa del partido brasil-escocia es altísima pic.twitter.com/DQihF0kAQp — piti (@nosoypitti) June 24, 2026

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

