Pumas UNAM y Club América pelearían por el mismo fichaje extranjero para el Apertura 2026

La Liga BBVA MX se acerca al inicio del Apertura 2026 y varios equipos ya trabajan en movimientos para reforzar sus plantillas. Mientras algunos clubes registraron altas importantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (Jordan Carrillo a Chivas), otros comenzaron a revisar opciones en el mercado. Entre ellos aparecen Pumas UNAM y Club América.

Los dos equipos capitalinos podrían competir por el mismo futbolista extranjero durante las próximas semanas. El nombre que comenzó a sonar dentro de ambos proyectos es el de Oussama Idrissi, atacante que ya estuvo en el radar azulcrema en mercados anteriores y que ahora también interesa en Ciudad Universitaria.

Pumas UNAM y Club América buscarían el fichaje de Oussama Idrissi

La situación tiene relación directa con los nuevos entrenadores de ambos clubes. Tanto Guillermo Almada como Sebastián Solari conocen bien a la plantilla de Pachuca y a varios jugadores que podrían salir en este mercado de transferencias. Por eso Oussama Idrissi aparece como opción para ambas instituciones, en lo que podría ser la gran disputa del mercado.

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El extremo marroquí llamó la atención por sus condiciones ofensivas y por el conocimiento que Almada tiene de su rendimiento. En Pumas también consideran que puede aportar desequilibrio y experiencia internacional para fortalecer la plantilla de cara al siguiente torneo.

Oussama Idrissi sorprendió con sus palabras sobre el América|TV Azteca

Oussama Idrissi aparece en el radar de los dos clubes

Hasta el momento no existe una negociación oficial confirmada por ninguno de los equipos. Sin embargo, el interés ya comenzó a tomar fuerza debido a las necesidades deportivas de América y Pumas tras los cambios de entrenadores. En ambas instituciones se prevé que se concretarán bajas y altas para el Apertura 2026 y el de Marruecos sería clave para ambos.

El Apertura 2026 podría dejar una pelea en el mercado

Uno de los puntos que podría influir en esta disputa es la velocidad con la que cada club cierre negociaciones. En distintos mercados, América tardó más tiempo en concretar fichajes, mientras otros equipos aprovecharon para adelantarse en operaciones importantes. Oussama Idrissi es el principal jugador vinculado también en Pumas rumbo al Apertura 2026.

Los detalles de Oussama Idrissi en Pachuca