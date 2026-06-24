México vs CHEQUIA: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Selección Mexicana del miércoles 24 de junio?

La Selección Mexicana atraviesa un presente excepcional en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este miércoles 24 de junio, el Estadio Ciudad de México será el escenario donde México concluirá su fase de grupos frente a Chequia. Con un desempeño impecable tras imponerse ante Sudáfrica y Corea del Sur, los jugadores de Javier Aguirre ya aseguraron el primer puesto del Grupo A y su clasificación a los dieciseisavos de final; sin embargo, la ambición por mantener la racha ganadora sigue intacta.

¿Habrá sorpresas en la alineación de México?

La meta de México es alcanzar la marca histórica de cerrar la fase de grupos con paso perfecto de victorias. Sin embargo, se cree que Javier Aguirre podría mostrar cambios en el once inicial y el parado táctico. De igual manera, la afición mexicana aguarda espera la posible participación de Guillermo Ochoa en la portería mexicana, quien busca sumar minutos en su sexta cita mundialista.

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La urgencia de la República Checa

En contraste, la situación del combinado europeo es crítica. Los checos afrontan el duelo con la obligación de sumar puntos para pelear por un lugar en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros clasificados. Su destino no solo depende de una hazaña frente al anfitrión, sino de que los resultados en el partido paralelo entre Sudáfrica y Corea del Sur les favorezcan.

El factor histórico

Este enfrentamiento evoca memorias del pasado mundialista, específicamente el antecedente de Chile 1962, cuando México logró su primer triunfo histórico en Copas del Mundo al vencer a Checoslovaquia por 3-1. En una Ciudad de México volcada con su equipo, el "Tri" buscará reafirmar su autoridad y sellar una fase de grupos perfecta ante su apasionada hinchada.

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