Vidente dice que hoy se verá un ovni en el partido de Brasil vs Escocia: todos los detalles

El cruce entre las selecciones de Brasil y Escocia por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ capturó la atención de millones de personas por un motivo ajeno al deporte. El foco del interés público cambió de eje debido a una predicción de características paranormales que dio una vidente y circula con fuerza en las redes sociales.

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Dónde y en qué estadio se juega Escocia vs Brasil|Especial

Una popular vidente de origen brasileño, llamada Vó Bahiana, afirmó de manera pública que un OVNI interrumpirá el desarrollo del juego que se disputará en el Estadio Miami, en el tramo final del espectáculo. Estos dichos tomaron una gran trascendencia, ya que la vidente cuenta con una audiencia masiva de 24 millones de seguidores en su Instagram. Por lo tanto, las declaraciones generaron un impacto inmediato entre todos los usuarios de las redes sociales. Bahiana explicó en su cuenta que experimentó el mismo sueño exacto en dos oportunidades distintas y durante el mismo observó la aparición de una nave espacial de grandes dimensiones sobre la estructura del estadio norteamericano justo antes del pitazo final del árbitro.

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Ya en lo estrictamente futbolístico, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se juega ante Escocia la posibilidad de salir primero en su grupo en caso de conseguir una victoria, luego de superar a Haití en la segunda fecha por tres tantos contra cero. Parte de la atención está puesta en saber si Neymar sumará minutos en este encuentro.

Por su parte, el conjunto escocés tiene la necesidad de ganar aún más que el conjunto brasilero ya que perdió ante Marruecos y suma 3 puntos en la primera fecha ante Haití. Con este panorama, la definición del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será electrizante.