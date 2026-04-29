Llegó como la esperanza del Club América, pero ni es tomado en cuenta por André Jardine

Club América ha tenido un torneo complicado, pues quedó eliminado de la Concachampions e ingresó a Liguilla en último lugar, por lo que deberá enfrentar a Pumas en Cuartos de Final. Previo al arranque del Clausura 2026, el equipo contrató a quien sería su esperanza en instancias finales, pero hoy ni es tomado en cuenta por André Jardine, quien dio una insólita excusa por calificar en octavo de la tabla general.

Fernando Tapia es el guardameta que llegó a las Águilas para ese torneo, con el objetivo de suplir la baja de Luis Ángel Malagón, quien apuntaba a ser uno de los convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque una lesión lo marginó de la justa veraniega, a la cual acudirá Memo Ochoa, pese a que fue considerado en la reciente lista de Javier Aguirre.

Fernando Tapia es el futbolista que no tiene minutos con el primer equipo.|@fernando_tapiam

Pese a la lesión de Malagón, Tapia no es titular, ya que el puesto se lo ganó Rodolfo Cota, quien es el arquero de confianza de Jardine tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions, antes de que el conjunto de Coapa fuera eliminado.

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El pasado y presente de Fernando Tapia en América

El joven guardameta es canterano del América, pero se fue del equipo a muy temprana edad a buscar suerte con otros clubes. Fue con los Gallos Blancos donde le brindaron la oportunidad de ser titular tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup.

Fernando tuvo grandes actuaciones que lo llevaron a ser firmado por Tigres para cubrir la baja de Nahuel Guzmán por lesión. Sin embargo, no tuvo la oportunidad que esperaba, ya que el arquero titular fue Carlos Felipe Rodríguez.

Para este Clausura 2026, América compró por completo la carta del portero de 24 años, pero no ha tenido la oportunidad de mostrarse en Primera División, solo en la categoría Sub-21.