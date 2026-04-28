Gabriel Milito respira por esta decisión de Javier Aguirre: NO se llevará a esta figura en plena Liguilla

Finalmente este martes Javier Aguirre reveló la lista de convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde hay ausencias de peso, no están todos. En ese marco, Gabriel Milito respira porque el “Vasco” no convocó a Richard Ledezma, por lo que las Chivas de Guadalajara no perderán a una de sus figuras en plena Liguilla del Clausura 2026.

Así como es oficial que Marcel Ruiz no jugará el Mundial 2026 y Toluca contará con él para la Liguilla, lo mismo ocurrirá con Ledezma, el lateral derecho de 25 años que es uno de los jugadores más valiosos del equipo y que además ya supo jugar en Europa y hasta consiguió marcar un gol con la Selección Mexicana.

Respira Gabriel Milito: ¿Por qué Richard Ledezma jugará la Liguilla con Chivas de Guadalajara?

Los jugadores de la Liga BBVA MX citados para el Mundial no podrán jugar la Liguilla del Clausura 2026. En ese marco, como el ex PSV no entró en la convocatoria, podrá disputar la ronda definitoria del torneo mexicano.

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¿Dónde nació Richard Ledezma? ¿Es de Estados Unidos o de México?

Richard Ledezma nació el 6 de septiembre del 2000 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. El futbolista de Chivas jugó en selecciones juveniles del conjunto de barras y estrellas. También disputó un encuentro con la Mayor pero logró completar con éxito el One Time Switch para ser elegible por la Selección Mexicana. Sin embargo, el “Vasco” no lo convocó al Mundial.

|Instagram Chivas / @chivas

¿Cuántos partidos jugó Richard Ledezma en la Selección Mexicana?

Desde que realizó el cambio único de nacionalidad, Richy Ledezma disputó 3 partidos con la Selección Nacional de México, 2 de ellos como titular. Además, marcó un gol contra Islandia en la victoria 4-0. Llegó a estar cerca de la consideración para la Copa de Oro de la Concacaf 2025, pero no llegó a ser convocado. Ahora tampoco jugará el Mundial.

|MEXSPORT

¿Qué dijo Javier Aguirre de Richard Ledezma?

“Son tres chicos que nacieron en Estados Unidos, son mexicanos pero prefirieron jugar para México y solo por ese motivo se merecen todo mi respeto”, había dicho en su momento sobre Ledezma, Obed Vargas y Brian Gutiérrez. Y había asegurado: “Vamos a ver que sucede de aquí al futuro. Es polivalente, en New York jugó de enganche, en Europa lo ponen de lateral”.

Y aunque aseguró que “su polivalencia y nivel competitivo lo hacen valioso”, el entrenador mexicano también sostuvo que “le vino bien jugar con línea de cinco, pero hay que corregirle aspectos defensivos”. Quizás por todo eso el “Vasco” lo terminó descartando del seleccionado azteca.