Marcel Ruiz NO está 100% descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y esto debería pasar para que vaya

Aunque es oficial que Marcel Ruiz no está en la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ahora trascendió que realmente no está 100% descartado para representar a la Selección Nacional de México en la justa. Deben pasar algunas cosas para que el centrocampista de Toluca sea citado, pero aún no estaría totalmente descartado por Javier Aguirre.

Así como Javier Aguirre le dio una buena noticia a Toluca en medio del lanzamiento de la lista de convocados de la Liga BBVA MX al Mundial, también podría llegar a darle algo bueno a Marcel. Pues el mediocentro de 25 años ahora está fuera de los futbolistas que representarán a México, pero Carlos Guerrero (Warrior) asegura que no es así.

Marcel Ruiz of Toluca during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

“Andan todos muy pero muy alterados con la lista del Vasco. Insisto, por lo menos un par de jugadores que andarán en Liguilla, se van a subir al barco. No descarten a un Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Everardo López o Richy Ledezma o cualquier otro que deslumbre, que esté en el radar y que haya sido parte del proceso”, expresó el reconocido periodista.

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Esto debe suceder para que Marcel Ruiz juegue la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según el Warrior, el “Vasco” Aguirre sumará a la Copa Mundial de la FIFA a aquellos jugadores que destaquen en la Liguilla del Clausura 2026 y que hayan sido parte del proceso de la Selección Mexicana. Con respecto al caso de Marcel Ruiz, el entrenador del combinado azteca entiende que es mejor que sume minutos con Toluca para verlo antes de citarlo.

|Crédito: Toluca FC

Es decir que, si Marcel destaca con Toluca en la Liguilla o en la Concachampions, aún tiene posibilidades de ser convocado por Aguirre para la Selección Nacional de México. Que los Diablos Rojos avancen puede llegar a ser importante para Ruiz.

Aunque muchos pueden ver esto como una injusticia porque hay equipos que pierden a sus figuras para la Liguilla y Marcel seguirá representando a Toluca, distintos rumores apuntan a que no está 100% descartado para el torneo más importante del futbol, y que se disputará en territorio mexicano.