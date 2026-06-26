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16avos del Mundial 2026: cruces actualizados y qué puede cambiar con Uruguay vs. España

El domingo arranca la ronda final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, a falta de 10 partidos, las series van tomando su rumbo

16avos del Mundial 2026: cruces actualizados y qué puede cambiar con Uruguay vs. España
16avos del Mundial 2026: cruces actualizados y qué puede cambiar con Uruguay vs. España|IA

Escrito por: José Alejandro | DR

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ concluirá este sábado, para darle entrada a la ronda de los 16avos de final, instancia que cada vez va tomando forma con los posibles cruces que se darían, como lo será Canadá ante Sudáfrica, duelo que ya es un hecho. Es por ello que traemos para ti cómo quedarían los partidos y si el Uruguay contra España puede cambiarlos.

A las 6 de la tarde de este jueves, España y Uruguay se enfrentarán en un duelo de titanes que será transmitido por la señal de Azteca 7 y en la página web de Azteca Deportes. En caso de que la selección charrúa gane, clasificaría y mandaría a los españoles hasta el tercer lugar.

Cruces 16avos Mundial España Uruguay
El duelo que ya es un hecho es Canadá vs Sudáfrica.|IA

Mientras que, si se registra un empate, Uruguay deberá esperar los otros resultados, aunque se vislumbra complicado, ya que para ello Cabo Verde y Arabia Saudita tendrían que empatar. Y con una derrota están eliminados, dándole a España el liderato del Grupo H.

TE PUEDE INTERESAR:

Los cruces actualizados del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica vs Canadá

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs Japón
  • Alemania vs Escocia, Paraguay o Suecia
  • Países Bajos vs Marruecos.

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs Noruega
  • Francia vs Paraguay, Suecia o Bélgica
  • México vs Escocia, Ecuador o Cabo Verde.

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra, Croacia o Ghana vs Ecuador, Senegal, Argelia o Congo
  • Egipto o Bélgica vs Corea del Sur, Cabo Verde, Senegal o Argelia
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.

Jueves 2 de julio

  • España, Uruguay o Cabo Verde vs Austria o Argelia
  • Portugal, Colombia, Congo vs Ghana, Inglaterra o Croacia.

Viernes 3 de julio

  • Suiza vs Ecuador, Suecia, Bélgica, Senegal o Argelia
  • Australia vs Irán, Egipto. Bélgica o Nueva Zelanda
  • Argentina vs España, Cabo Verde o Arabia Saudita
  • Colombia o Portugal vs Paraguay, Ecuador, Senegal, Argelia o Croacia.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y la Gran Final.

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