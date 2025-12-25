2025, el cierre de John Cena en la WWE; estos fueron sus mejores momentos en la empresa

Es un hecho. Después de más de 20 años en la empresa, y de confirmarse como una de las mejores estrellas en la historia de la industria, John Cena marcó su cierre en la WWE con un año de retiro que pudo ser mejor pero que, sin embargo, cerró de una forma extraordinaria para su trayectoria.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

John Cena parte de la WWE luego de dejar un legado que muy pocos luchadores pueden presumir en su carrera, por lo que, después de dos décadas de darlo todo en el ring, se despidió del público que lo acompañó desde siempre. Ahora bien, ¿cuáles fueron sus mejores momentos en la empresa?

Estos fueron los mejores momentos en la historia de John Cena en la WWE

Si bien son demasiadas las luchas icónicas de John Cena en su historia en la WWE, algunos hechos fuera de los combates que lo marcaron fueron sus presentaciones. De entre estas, destacan dos en donde entró con decenas de niños vestidos de la misma forma que él, así como muchos “John Cena” que le hicieron un desfile en una edición en Wrestlemania.

Las promos que tenía con el micrófono son consideradas de las mejores en la historia de la WWE, no solo en su corta etapa como heel, sino en aquellas que involucraron a superestrellas como CM Punk, Edge, The Rock, Randy Orton y Triple H. Algo que destacó a John Cena, y que ha hecho que brille en Hollywood, es su manejo con las palabras.

Finalmente, cuenta con combates épicos como el que tuvo con CM Punk en 2011, los últimos dos con AJ Styles, sus par de enfrentamientos ante The Rock y la icónica rivalidad que tuvo contra Bray Wyatt, quien perdió la hace unos años y a quien recordó en una de sus últimas funciones.

¿Qué viene para John Cena después de dejar la WWE?

Con 48 años de edad, ahora John Cena se enfocará por completo en su etapa como actor de Hollywood , hecho que, en su momento, ocurrió con Dwyane Johnson y Dave Batista. Vale decir que Cena forma parte del universo DC, motivo por el cual se espera que vengan más proyectos para él en un futuro a mediano y largo plazo.