No se vio en TV: los gestos de André Jardine a la afición del Club América tras la victoria ante León

Mientras que se habla poco de que Israel Reyes puede despedirse del Club América en el partido ante Atlas, hay noticias positivas para las Águilas, como sus dos victorias consecutivas en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Tras el triunfo ante Club León, el entrenador André Jardine tuvo un gesto para la afición que no se vio en la transmisión de la TV.

Resulta que cuando finalizaba el encuentro y la delegación americanista se dirigía a los vestidores, se produjo un intercambio entre el director técnico azulcrema y la afición que había concurrido al estadio. Mientras se habla del consejo de Antonio Mohamed a André Jardine, el DT brasileño tuvo un gesto con los fanáticos de América: dijo que irán por el cuarto campeonato.

André Jardine quiere ganar por cuarta vez la Liga BBVA MX

Luego de haber sido criticado y que algunos pidan su salida de América, Jardine se sintió respaldado por la directiva y por la plantilla, algo que agradeció. Además, las Águilas lograron 2 victorias consecutivas ante Toluca (2-1) y León (3-2). Al retirarse del campo de juego, André Jardine hizo el gesto de un número 4 con sus dedos, demostrando que buscarán ganar la Liga MX por cuarta vez.

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Esto dijo André Jardine tras clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

“¿Tú dudabas que el América iba a llegar a la Liguilla? Yo me sorprendo que sigan dudando de este grupo, de nuestra capacidad, pero bueno, así es el futbol. Nuestra gente está con nosotros, los jugadores están muy enfocados”, comenzó diciendo el DT brasileño.

¿Cómo alguien puede ver esto y no convencerse de que no hay MEJOR directo técnico para este club que Don André Jardine?



Siempre, SIEMPRE en tu barco brasileño. pic.twitter.com/fch7S1yHbB — Vlas (@vlasdelcrema) April 22, 2026

Además, en rueda de prensa, Jardine expresó: “Va a ser una Liguilla, por cierto, muy cerrada, muy pareja. En mi opinión los 8 equipos que ingresen, tienen sus chances y América no es la excepción”.

Los números de André Jardine como entrenador de Club América

Según las estadísticas brindadas por Transfermarkt, los números de André Jardine como director técnico del Club América han sido los siguientes:

158 partidos dirigidos

84 victorias

39 empates

35 derrotas

Tricampeón Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024)

Campeón de Campeones 2024

Supercopa de la Liga MX 2024.