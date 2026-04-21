Cruz Azul tomó una decisión contundente y ya encontraron la respuesta a una falla que había

Cruz Azul padeció la eliminación de la Concacaf Champions Cup y, si bien es cierto que su inicio en el Clausura 2026 fue demoledor, su rendimiento en los últimos partidos ha generado muchas dudas de cara a la Liguilla. El equipo de Nicolás Larcamón arrastra una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, situación que puso en duda la continuidad del entrenador y también del director deportivo.

Sin embargo, reportes recientes indican que la directiva de La Máquina confía plenamente en Iván Alonso y lo mantendrían en la dirección deportiva del club, como mínimo, hasta diciembre de este mismo año. Una decisión que es crucial para el futuro futbolístico de Cruz Azul, equipo que busca el título de la Liga BBVA MX tras haber tenido su última coronación en el año 2021.

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Puertas adentro creen que el equipo no ha dado resultados, en parte, por la gran cantidad de viajes a Puebla que debieron realizar durante este último tiempo. Ante la imposibilidad de jugar en Ciudad de México, Cruz Azul tiene su sede actual en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que Larcamón y compañía recorren una gran cantidad de kilómetros cada vez que deben ejercer un compromiso como local.

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Cruz Azul regresaría a CDMX tras la Copa Mundial de la FIFA

Mientras La Máquina ejerce como local en Puebla, todo está dado para que el equipo regrese a la CDMX tras el Mundial 2026. Resulta que Cruz Azul será uno de los clubes que tendrá al Estadio Banorte como sede a partir del Apertura 2026. Si bien es cierto que se barajó la posibilidad de hacer como local en el Estado 10 de Diciembre, quedó completamente descartada ya que no cumple con las exigencias de la Liga BBVA MX.

|Instagram: Cruz Azul

De esta manera, los cementeros deberán afrontar las dos jornadas restantes de la Fase Regular y toda la Liguilla del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc pese al deseo de Larcamón y la plantilla de abandonar Puebla. Según el entrenador argentino, la gran cantidad de viajes que realizó el equipo este último tiempo ha tenido repercusión en el desempeño reciente de Cruz Azul.

¿Qué le queda a Cruz Azul en el Clausura 2026?