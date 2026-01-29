3 claves para entender POR QUÉ Club América destituyó a Diego Ramírez: a esta conclusión llegaron

La relación entre Diego Ramírez y André Jardine era insostenible y el Club América tomó una decisión: comunicar oficialmente que el primero de ellos dejó de ser el director deportivo del conjunto azulcrema. Está claro que la diferencia de criterios para los refuerzos, el comienzo negativo en el Clausura 2026 y el apoyo de la directiva para el DT fueron 3 claves.

Mientras se rumorea otro movimiento en el cuerpo técnico del Club América , en el Nido de Coapa ya se tejen distintas teorías sobre la salida de Diego Ramírez de la institución. De todos modos, la explicación es tan sencilla como las 3 claves antes mencionadas. Hay que ver si ahora, con esta decisión, las Águilas comienzan a revertir la situación adversa en la que están.

Las 3 claves de la salida de Diego Ramírez del Club América

Diferencia de criterios para refuerzos: De acuerdo a distintos reportes, el entrenador brasileño y Ramírez no tenían una gran relación, ni desde lo personal ni desde lo profesional. Se dice que no coincidían en la visión de los jugadores que el Club América necesitaba para reforzarse y pelear al máximo por todos los títulos en juego. Comienzo negativo en el Clausura 2026: Las Águilas no han podido ganar ninguno de sus tres primeros partidos en este primer trayecto del torneo de la Liga BBVA MX. Además, ni siquiera consiguieron marcar un gol en los tres encuentros disputados. Así, confirman el peor arranque y el peor momento desde que André Jardine dirige a la institución. Apoyo de la directiva hacia André Jardine: A raíz de los dos puntos anteriores, los altos mandos se inclinaron por apoyar al entrenador y no al director deportivo, dejando que el DT brasileño continúe en su cargo y dándole más responsabilidad en la elección de refuerzos. En tanto, comunicaron oficialmente la salida del directivo.

