México demuestra por qué será el anfitrión ideal de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de que Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en México el show está asegurado. El Estadio Arkon, Estadio BBVA y el renovado Estadio Banorte serán las sedes mexicanas para el torneo mundialista y, hasta el momento, el Repechaje Intercontinental ha sido una verdadera fiesta gracias a la afición del futbol mexicano.

Si bien es cierto que Estados Unidos hará como sede en la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo, el mejor ambiente se vivirá en México. Esto quedó reflejado en el Repechaje Intercontinental jugado entre Irak y Bolivia, el cual definía el último cupo hacia el Mundial 2026. Según cifras oficiales brindadas por el Estadio BBVA, dicho encuentro registró una asistencia de 49,286 aficionados.

El duelo entre Irak y Bolivia tuvo pico de audiencia en el Estadio BBVA|@MonterreyFWC26 / X

Esta cifra rompió récords en el presente año, ya que ningún partido de la Liga BBVA MX ni de otras categorías logró alcanzar esta cantidad de audiencia presente en el estadio. A priori, un partido sin muchas emociones en la previa debido a la calidad de los planteles, se transformó en un show imperdible gracias a la afición mexicana, quienes estuvieron presentes para conocer al último clasificado a la Copa del Mundo.

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FIFA ya ha designado todas las sedes para los 104 partidos que se llevarán a cabo en el Mundial 2026, por lo que será muy difícil presenciar algún tipo de cambio. Sin embargo, dicho torneo será una oportunidad única para México de demostrar que, en un futuro, pueda albergar una Copa del Mundo por su propia cuenta, sin la necesidad de compartir sede con otras naciones como sucedió en México 1970 y 1986.

|Crédito: Liga BBVA MX

Los partidos del Mundial 2026 que se llevarán a cabo en México

México tendrá la posibilidad de albergar hasta 14 partidos de la Copa del Mundo y son los siguientes:

Ciudad de México

11 de junio - partido de inauguración de la Selección Mexicana (Grupo A) - México vs Sudáfrica

17 de junio - partido de fase de grupos (Grupo K) - Uzbekistán vs Colombia

24 de junio - fase de grupos de la Selección Mexicana (Grupo A) - República Checa vs México

30 de junio - fase de 16vos de final

5 de julio - octavos de final

Guadalajara

11 de junio - fase de grupos (Grupo A) - Corea del Sur vs República Checa

18 de junio - fase de grupos de la Selección Mexicana (Grupo A) - México vs Corea del Sur

23 de junio - fase de grupos (Grupo K) - Colombia vs Iraq

26 de junio - fase de grupos (Grupo H) - Uruguay vs España

Monterrey