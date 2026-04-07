Los 3 equipos de la Liga BBVA MX que más aficionados convocaron en la Jornada 13 del Clausura 2026

La pasión por el futbol mexicano se hizo sentir con fuerza el pasado fin de semana. La Jornada 13 del Clausura 2026 registró una asistencia total de 216,667 aficionados en los distintos estadios del país. Entre todos los encuentros, tres instituciones lograron destacar por encima del resto al convocar más que el resto en la fecha que dejó un nuevo líder en la tabla de goleo.

Los tres equipos que lideraron la convocatoria fueron Rayados de Monterrey (vs. Atlético de San Luis), Chivas de Guadalajara (vs. Pumas UNAM) y Santos Laguna (vs. Club América —que tendría nuevo capitán—). El Estadio BBVA encabezó la lista con 41,467 fans, seguido de cerca por el Estadio Akron con 40,907, mientras que el Estadio Corona cerró el podio con 23,258 asistentes.

Jose Rangel, Bryan Gonzalez of Guadalajara during the 12th round match between Monterrey and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on March 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

En cuanto a los marcadores, Monterrey cayó sorpresivamente 1-2 ante San Luis. Por su parte, las Chivas rescataron un empate de último minuto 2-2 frente a los Pumas en un duelo vibrante. Finalmente, en la Comarca Lagunera, los Guerreros del Santos y las Águilas del América dividieron unidades tras igualar 1-1, un resultado inesperado para los azulcremas.

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Tras estos resultados, las Chivas se mantienen en la cima de la tabla general como líderes absolutos con 31 puntos. Pumas ocupa el quinto puesto con 24 unidades, mientras que el América se ubica en la sexta posición con 18 puntos, buscando asegurar su lugar directo en la Liguilla.

Jornada 13 del Clausura 2026 |Mexsport

En la parte baja de la clasificación, Rayados Monterrey y Atlético de San Luis se encuentran empatados con 14 puntos en los lugares 13 y 14 respectivamente. Por último, el Santos Laguna atraviesa una situación crítica, situándose en el fondo de la tabla general (puesto 18), con apenas 9 unidades cosechadas.

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La actividad no se detiene y la Jornada 14 traerá desafíos determinantes. Chivas visitará a Tigres y Pumas recibirá a Mazatlán. Monterrey irá contra Atlas, San Luis enfrentará a Toluca; Santos se medirá ante Pachuca; y el América protagonizará el Clásico Joven frente a Cruz Azul en su vuelta al Estadio Azteca (ahora Banorte).