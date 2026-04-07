André Jardine designa a su nuevo capitán en Club América ante la difícil situación con Henry Martin

El Club América tiene la mira puesta en el choque de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC y la tensión en Coapa también pasa por el liderazgo en el campo. André Jardine sabe que se necesitan referentes, pero el gran emblema no está. Pues Henry Martin, el jugador que pudo irse a Europa, pero se quedó por amor, hoy estará ausente.

La realidad física ha golpeado a la “Bomba”, pues se esperaba que llegara como titular ante Nashville y con el gafete de capitán, pero no se dio. Por eso André Jardine —que explicó por qué América apuesta todo a la Concachampions— ha tomado la decisión de que Alejandro Zendejas sea el nuevo capitán del América. El extremo se convierte en la máxima autoridad del vestidor.

Alejandro Zendejas tiene la continuidad que a Henry Martin le falta en América

La capitanía de Zendejas no es casualidad. Mientras que se esperaba que Henry Martin pudiera comandar el ataque ante Nashville en la Concachampions 2026, sus problemas físicos lo han relegado nuevamente. El yucateco vive un Clausura 2026 de pesadilla.

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A Henry las lesiones no le han permitido marcar un solo gol en lo que va del año y apenas registra una asistencia en 6 encuentros disputados, de los cuales solo fue titular en tres y no pudo completar ninguno de los duelos disputados.

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En la presente Concachampions, apenas pudo sumar 50 minutos en la serie contra Olimpia. Su historial reciente refleja una fragilidad preocupante, con solo 7 partidos jugados en los últimos seis meses debido a una lesión de rodilla y dos dolencias musculares consecutivas, con el gemelo dejándolo a maltraer.

Con estos números Alejandro Zendejas se ganó el gafete de América con André Jardine

Por el contrario, el “Nuevo Capi”, Alejandro Zendejas, atraviesa un momento de madurez a los 28 años. El extremo presume una regularidad envidiable con 9 partidos disputados en este 2026, aportando 2 goles y una asistencia que han sido importantes para el América. Ante la ausencia de Henry, Zendejas levanta la mano para guiar a las Águilas hacia la gloria.

