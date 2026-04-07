Mientras en Chivas gana 21 millones, esto podría ganar Hormiga González en Feyenoord

Armando ‘Hormiga’ González ha sorprendido a propios y a extraños en la presente temporada de la Liga BBVA MX. El joven delantero ha batido todo tipo de récords en Chivas y sueña con estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 representando a México. Su alto nivel lo ha posicionado en el radar de distintos equipos de Europa, siendo el Feyenoord de los Países Bajos uno de los principales interesados.

El futbolista de 22 años podría dar un salto importante en su carrera, aunque no presentaría muchos cambios en sus ingresos económicos. Actualmente, la Hormiga González es uno de los jugadores mejor pagos del Guadalajara. Con su reciente renovación de contrato, el delantero amplió su salario hacia los 1,2 millones de dólares anuales, cifra que equivale a 21 millones de pesos aproximadamente en la actualidad.

El salario que podría recibir Hormiga González en Feyenoord

Resulta que el Feyenoord paga sueldos muy similares a la Liga BBVA MX. Su principal figura, Jeremiah St Juste, recibe una nómina anual de 2,2 millones de dólares. Esta cantidad de dinero equivale a unos 39 millones de pesos. Sin embargo, es una realidad que Armando González no será el futbolista mejor pagado del equipo neerlandés en caso de concretarse su fichaje.

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Los futbolistas titulares del Feyenoord que no llegan a ser considerados “figuras” tienen un salario que oscila el millón y los 1,4 millones de dólares de acuerdo al sitio especializado Capology. Esto quiere decir que la Hormiga podría recibir un sueldo acorde a estas cifras, lo que significa que estaría ganando entre 17 y 24 millones de pesos por temporada.

Sin embargo, se tratan solamente de números estimativos, ya que también habría que añadir posibles bonificaciones por logros a lo largo de la temporada. De todos modos, Armando González no vería una gran diferencia desde lo económico, pero sí tendría la posibilidad de crecer como futbolista en una de las ligas “exportadoras” de talento en Europa.

|MexSport

Lo que se sabe sobre el interés del Feyenoord por Armando González

Diversos reportes indican que el conjunto neerlandés ha elaborado informes de seguimiento sobre la Hormiga González. En estos momentos, el talentoso futbolista mexicano se mantiene en la lista de posibles incorporaciones para el mercado de verano, aunque todavía no existe ningún tipo de oferta formal ni negociaciones oficiales entre clubes.

No obstante, el interés del Feyenoord sobre González es una realidad. Su perfil de joven talento con proyección y capacidad goleadora lo mantienen como una de las opciones más atractivas para el combinado europeo. Por este motivo, es posible que abandone la Liga BBVA MX una vez finalizada la temporada.

