Guillermo Almada no los quiere: los 3 jugadores que no tienen lugar en Club América

Guillermo Almada ha potenciado al Club América desde su llegada. A pesar de no contar con refuerzos de alta envergadura, el entrenador uruguayo logró sacar jugo a la plantilla que dejó André Jardine con su salida. Esto se vio reflejado en los resultados, donde las Águilas marchan como líderes del Apertura 2026, además de haber clasificado a los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Sin embargo, no todos los jugadores han convencido a Almada en estos primeros meses de trabajo. Resulta que desde su llegada al Nido de Coapa, tres elementos han quedado relegados y todavía no suman minutos de forma oficial bajo la dirección del técnico charrúa. Hablamos de Fernando Tapia, Raúl Zúñiga y Emilio Lara, todos ellos con poca o nula participación en el primer equipo.

Fernando Tapia no tiene lugar en la consideración de Almada

Fernando Tapia|@fernando_tapiam

El joven portero regresó al América como una alternativa interesante para cubrir la portería mientras Luis Malagón se recupera de su lesión. Se esperaba que Tapia alterne titularidades con Rodolfo Cota, pero hasta el momento no ha recibido oportunidades bajo la dirección de Guillermo Almada.

El técnico charrúa decidió mantener su confianza sobre el experimentado Cota, quien se convirtió en la primera opción bajo los tres palos tanto en el Apertura 2026 como en la Leagues Cup. Tapia sigue esperando por su oportunidad, pero con el regreso de Malagón cada vez más cerca, esta posibilidad se va diluyendo.

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Raúl Zúñiga no convence a Almada

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Otro de los jugadores que no logró tener protagonismo con Almada como entrenador es la ‘Pantera’ Zúñiga. El futbolista colombiano había llegado a Coapa tras destacar en Xolos de Tijuana, pero nunca pudo afianzarse como delantero titular.

Jardine abandonó su cargo como DT y la llegada de Almada a los banquillos no cambió su panorama. Jugadores como Henry Martín o el propio juvenil Patricio Salas están por delante de él en la consideración. La directiva ya le busca acomodo en otro equipo.

¿Por qué Emilio Lara no juega en el América?

|Getty Images

El lateral derecho regresó a las Águilas para este Apertura 2026 luego de haber probado suerte en Necaxa en condición de cedido. Almada lo mantuvo en el equipo para este segundo semestre del año, pero hasta el momento no ha sumado minutos ni en el plano local ni internacional.

La competencia también es dura: Kevin Álvarez ya está consagrado en la posición, mientras que el juvenil Dagoberto Espinoza se asoma como otra opción interesante para el entrenador uruguayo. Difícilmente sea considerado titular y deberá ganarse la confianza de su DT en los entrenamientos.