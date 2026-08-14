Club América todavía espera refuerzos y Guillermo Almada lo confirmó

Club América ya suma 3 fichajes para el Apertura 2026, entre ellos el nieto de una leyenda de Tigres, luego de que iniciara el torneo sin ningún refuerzo. En vísperas de clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, Guillermo Almada confirmó que el equipo espera todavía algunas incorporaciones.

El uruguayo mencionó que junto con la directiva espera conformar una plantilla competitiva, con el objetivo de pelear por los diferentes torneos, como lo es la Liga BBVA MX, la Concachampions y, de momento, la Leagues Cup 2026, justa en la que casi tiene su pase a los cuartos de final, pues solo una catástrofe los dejaría eliminados.

El uruguayo mencionó que junto con la directiva espera conformar una plantilla competitiva, con el objetivo de pelear por los diferentes torneos.|Club América

"Queremos completar el plantel para que la competencia interna eleve el rendimiento individual de los futbolistas. La idea va a estar entre 2 o 3 refuerzos para completar el plantel", mencionó el uruguayo en conferencia de prensa.

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Los refuerzos del América para el Apertura 2026

El conjunto azulcrema suma 3 refuerzos para el Apertura 2026, sin contar las reincorporaciones de los jugadores que estaban a préstamo en diferentes clubes, como es el caso de Emilio Lara, quien estuvo cedido en el Necaxa.