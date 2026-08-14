Club América todavía espera refuerzos y Guillermo Almada lo confirmó
El uruguayo aseguró que el conjunto azulcrema fichará por lo menos un par de refuerzos más, con el objetivo de tener una plantilla competitiva
Club América ya suma 3 fichajes para el Apertura 2026, entre ellos el nieto de una leyenda de Tigres, luego de que iniciara el torneo sin ningún refuerzo. En vísperas de clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, Guillermo Almada confirmó que el equipo espera todavía algunas incorporaciones.
El uruguayo mencionó que junto con la directiva espera conformar una plantilla competitiva, con el objetivo de pelear por los diferentes torneos, como lo es la Liga BBVA MX, la Concachampions y, de momento, la Leagues Cup 2026, justa en la que casi tiene su pase a los cuartos de final, pues solo una catástrofe los dejaría eliminados.
"Queremos completar el plantel para que la competencia interna eleve el rendimiento individual de los futbolistas. La idea va a estar entre 2 o 3 refuerzos para completar el plantel", mencionó el uruguayo en conferencia de prensa.
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Los refuerzos del América para el Apertura 2026
El conjunto azulcrema suma 3 refuerzos para el Apertura 2026, sin contar las reincorporaciones de los jugadores que estaban a préstamo en diferentes clubes, como es el caso de Emilio Lara, quien estuvo cedido en el Necaxa.
- Óscar Perea: Es un delantero colombiano de 20 años, quien fue anunciado como el primer refuerzo del América, equipo con el que ya se estrenó con un gol en la Leagues Cup 2026. El jugador estará en el club un año a préstamo, con opción a compra.
- Edwin Cerrillo: El futbolista nacido en Estados Unidos tiene 25 años y llega al América en compra definitiva, proveniente de Los Ángeles Galaxy.
- Luka Ayala: El mediocampista es canterano de Rayados. En sus venas corre sangre por el futbol, ya que es hijo de Lucas Ayala y nieto de Osvaldo Batocletti, leyenda de los Tigres.