La Selección Mexicana de Beisbol clasificada al Clásico Mundial de 2026

La Selección Mexicana de Beisbol estará en el Clásico Mundial de 2026. Después de su destacada participación en esta edición, la novena azteca buscará repetir la hazaña dentro de tres años, e incluso superar el tercer lugar obtenido en la próxima justa del Rey de los Deportes.

El representativo nacional consiguió su boleto tras obtener el tercer lugar del torneo, esto gracias a la diferencia de triunfos que tuvo, pues ellos lograron cuatro victorias por dos derrotas, a diferencia de Cuba, que terminó con tres y tres, ya que no existe un partido por el tercer sitio, como en otro deportes que al final si hay ese duelo de consolación.

Los equipos clasificados al Clásico Mundial de 2026

Además de México, ya hay otras 19 naciones que disputarán la edición de 2026, claro Japón, el más reciente campeón estará ahí; además de Estados Unidos, novena que se quedó con el segundo lugar del Clásico Mundial de Beisbol de este año.

Asía: Corea del Sur y Japón

Europa: Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, República Checa

América: Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

Oceanía: Australia.

Para el siguiente torneo aún no existe una sede definida, sobre todo para la fase final del certamen, como en este año, que en Miami, Estados Unidos, se jugaron las semifinales. Esto se debe a que ese mismo año se juega al Copa del Mundo y eso podría provocar que no se realice una vez más en el país vecino del norte; aunque no tendría porque haber algún problema, primero por ser deportes diferentes.

Segundo, las fechas no coinciden. Sí vuelve a realizar en esta época no interfiere con los días programados para el torneo más imporante de balompié a nivel internacional, pues ese se disputaría en el verano.