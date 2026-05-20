3 increíbles logros de Renato Paiva, el histórico de Brasil que llega a la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX tiene muy buenos entrenadores, con grandes sueldos, y muchos de ellos con títulos importantes en su palmarés. En las últimas horas Santos Laguna confirmó oficialmente la llegada de Renato Paiva al puesto de director técnico para el Apertura 2026. El DT portugués, ya histórico en Brasil y Sudamérica en general, acumula varios logros en su extensa carrera y hay 3 que destacan.

El entrenador con pasado en Club León y Deportivo Toluca FC ha triunfado en Brasil y en Ecuador con distintos equipos. Ya conociendo la Liga MX, Santos lo ficha como reemplazo de Omar Tapia (interino) y de Francisco Rodríguez Vílchez. Buscará que el equipo no vuelva a ser el sotanero del torneo y replicar sus grandes logros en Brasil y en Sudamérica en general.

Los 3 grandes hitos de Renato Paiva como entrenador

Si bien es un director técnico con una amplia trayectoria gracias a que tiene 56 años y pasó por distintos países, hay tres momentos de su carrera que muchos fanáticos recuerdan y que seguramente él atesora sabiendo de su importancia. Estos han sido.

Campeón en Ecuador: el Independiente del Valle de Renato Paiva se consagró campeón del Campeonato Nacional 2021 por primera vez en su historia tras ganarle al Emelec en la final.

el Independiente del Valle de Renato Paiva se consagró campeón del Campeonato Nacional 2021 por primera vez en su historia tras ganarle al Emelec en la final. Campeón en Brasil: aunque no ganó Brasileirao propiamente dicho, sí obtuvo un torneo estadual, el Campeonato Baiano 2023, dirigiendo al Esporte Clube Bahia.

aunque no ganó Brasileirao propiamente dicho, sí obtuvo un torneo estadual, el Campeonato Baiano 2023, dirigiendo al Esporte Clube Bahia. Victoria ante el PSG: dirigiendo al Botafogo en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, el equipo de Renato Paiva se impuso frente al Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, en la fase de grupos del torneo.

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¿Cómo le fue a Renato Paiva en la Liga BBVA MX?