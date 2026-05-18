Charly Rodríguez recibiría oferta de famoso club mexicano para el Apertura 2026

Cruz Azul jugará la final del Clausura 2026 ante Pumas UNAM y se habla del historial entre ambos. Pero el resto de los equipos de la Liga BBVA MX se centran en el mercado de fichajes para el Apertura 2026. En ese marco, Carlos 'Charly' Rodríguez podría protagonizar uno de los movimientos más importantes del mercado de transferencias México.

De acuerdo con información de ABC Deportes, la directiva de Rayados tiene la firme intención de repatriar al mediocampista de 29 años. Incluso se afirma que el club regiomontano "lo tiene en la bolsa" para el próximo torneo. Monterrey quiere al futbolista surgido de sus fuerzas básicas para el próximo mercado de pases de la Liga MX.

Charly Rodríguez anota de chilena con Cruz Azul ante Santos Laguna.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

El contrato de Charly Rodríguez con Cruz Azul

A pesar del fuerte interés norteño, el regreso de 'Charly' a su antiguo club se enfrenta a una importante barrera contractual. El jugador firmó recientemente una renovación de contrato a largo plazo con Cruz Azul. Este nuevo vínculo lo une a la escuadra celeste hasta diciembre de 2029. Con esta estrategia, la directiva cementera blindó a uno de sus activos más valiosos.

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Cualquier club interesado deberá negociar directamente una rescisión económica considerable con la cúpula de La Máquina. Cabe destacar que su valor de mercado es muy alto y eso ocasionaría dificultades para La Pandilla, que lleva un buen tiempo comprando futbolistas por mucho dinero.

El valor de mercado de Charly Rodríguez

El precio del mediocampista se mantiene estable y en los rangos más altos del futbol mexicano gracias a su gran regularidad. Según datos de la plataforma especializada Transfermarkt, Carlos Rodríguez posee un valor de mercado estimado en 6.3 millones de dólares. Este precio sirve como una base inicial para las cotizaciones de compra. Pero la venta podría ser por más dinero.

La actualidad de Charly Rodríguez en Cruz Azul

El mediocampista regiomontano atraviesa un gran momento. Tras quedar fuera de la convocatoria final de la Selección Mexicana para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026, la directiva de Cruz Azul lo nombró oficialmente como el nuevo capitán del plantel. Rodríguez anotó un golazo en las semifinales del Clausura 2026 ante Chivas, siendo clave para llegar a la final.

