Fue campeona con el Club América, pero ya se despidió del equipo porque no continuará

La euforia por haber conseguido el título de la Liga BBVA MX Femenil se apaciguó durante unos minutos al conocer que Sandra Paños no continuará ligada al Club América para el próximo torneo. La exportera del FC Barcelona confirmó su despedida con un mensaje emotivo hacia el club, compañeras y la afición, donde compartió que se siente satisfecha por culminar su etapa con un título.

Su salida dejará un vacío importante dentro del equipo de Ángel Villacampa, ya que se consolidó como una de las futbolistas más destacadas de la plantilla y con amplia experiencia en Europa. Sin embargo, su paso por la Liga BBVA MX fue breve, pero también altamente exitoso y así fue como lo recordó la propia guardameta.

Sandra Paños se despide del América

“Esto se acaba aquí. Estoy muy feliz de terminar así con mis compañeras. Al América le auguran muchos éxitos en el futuro, porque es un equipazo. Yo lo viviré como una americanista más”, dijo en primera instancia, dejando en claro que su capítulo con el conjunto azulcrema está terminado.

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“Muchas gracias a la afición por cada día apoyarnos, quiero decirles que sean pacientes porque las jugadoras pasamos por momentos buenos y malos, y los necesitamos para seguir hacia adelante. Sigan apoyando a este equipo, que es grandioso y seguramente ganarán muchos títulos más”, agregó la futbolista.

SANDRA PAÑOS Y UN MOMENTO HISTÓRICO 💛🦅 pic.twitter.com/goQgy3PHDy — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 18, 2026

Cabe resaltar que la llegada de Paños a la Liga BBVA MX Femenil supuso uno de los movimientos más destacados en la historia de la categoría. Y es que la portera fue considerada durante años como una de las mejores en su posición, aportando experiencia, liderazgo y el salto de calidad que necesitaba el América para dominar México.

Previo a su llegada a México, Paños fue importante durante la época dorada del FC Barcelona Femenino donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales como es el caso de la UEFA Women’s Champions League. Además, tuvo un rol protagónico en la Selección Española Femenina, uno de los equipos más potentes a nivel mundial.