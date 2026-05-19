Efraín Juárez lo ayudó y hoy Brasil lo convocó para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Igor Thiago recibió la convocatoria para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Brasil, luego de haber logrado una temporada de ensueño en la Premier League. Sin embargo, el delantero no podría haber llegado hasta aquí si no se cruzaba a Efraín Juárez en su camino. El entrenador de Pumas fue clave en el desarrollo del futbolista del Brentford y él mismo lo reconoció días atrás.

El técnico mexicano lo descubrió cuando aún jugaba en Bulgaria y tomó la decisión de llevarlo para Bélgica tras ficharlo para el Club Brujas. Juárez trabajó muy cerca de él durante su paso por el futbol belga, ayudándolo a mejorar como delantero y pasando horas extras entrenando. Hoy, todo el esfuerzo realizado dio sus frutos y será uno de los delanteros de Brasil para jugar la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Igor Thiago revela que Efraín Juárez fue clave en su crecimiento

El atacante sudamericano había sido consultado sobre las palabras de Efraín Juárez días atrás y mostró su apoyo al entrenador de los universitarios: “Efraín es un amigo que tengo. Es un gran tipo que me enseñó mucho, que creyó en mi durante el tiempo que trabajamos juntos“, comenzó diciendo Igor Thiago.

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“Aprendí mucho con él y es una parte fundamental para que pueda estar aquí hoy por la ayuda que me daba. Muchas veces nos quedábamos allí una hora solos entrenando, así que es algo que le debo en gran medida a él. Si estoy aquí hoy es gracias Dios, a mí y también a él”, completó.

¿Qué había dicho Efraín Juárez sobre Igor Thiago?

“Hoy el segundo máximo goleador de la Premier League es Igor Thiago. Yo lo descubrí cuando trabajaba en Brujas; hice el informe de scout, el club lo contrató y después fue vendido al Brentford. Cuando llegó, le costaba mucho trabajo, incluso llegó a llorar porque no hacía goles. En ese momento lo apoyé y trabajamos duro juntos en su desarrollo”, explicaba el estratega para el diario Récord.

“Eso es lo que más satisfacción me da como entrenador: ver cómo un futbolista al que acompañaste logra explotar su potencial y convertir ese proceso en una historia de éxito personal y profesional”, cerró Efraín sobre Igor Thiago.

Igor Thiago y su increíble temporada en Inglaterra

El brasileño está firmando su mejor temporada desde que es futbolista profesional. Igor Thiago suma 22 anotaciones en la presente Premier League, siendo el segundo máximo artillero de la liga, solo por detrás del noruego Erling Haaland con 26 goles para Manchester City. Cabe recordar que Brentford desembolsó alrededor de 33 millones de euros por la totalidad de la ficha del delantero en 2024.