Estas son las 3 LUCHAS CONFIRMADAS para AAA Guerra de Titanes 2025 hasta ahora

El evento de este fin de semana fue un auténtico éxito y los organizadores lo saben. La AAA está cerrando de manera espectacular el año y, después de lo ocurrido el sábado pasado, ya se han dado a conocer las primeras 3 luchas confirmadas para Guerra de Titanes 2025. ¿Cuáles son?

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Lo ocurrido el fin de semana en el Juan de la Barrera trajo consigo una ilusión para los fanáticos de la AAA, los cuales esperan que Guerra de Titanes supere las expectativas en torno a los luchadores de la WWE que se pueden presentar en la empresa. ¿Qué 3 luchas ya están confirmadas?

¿Cuáles son las 3 luchas confirmadas para AAA Guerra de Titanes 2025?

Lo primero de lo que hay que hablar es del regreso oficial de los Lucha Brothers. Después de muchos días de especulación, vale decir que Penta y Rey Fénix se volverán a unir en lo que sería el evento principal de Guerra de Titanes cuando se enfrenten a los Gringos Locos, una facción entre Dominik y El Grande Americano.

Te puede interesar: ¿Cuánto tendría que pagar Cruz Azul por el Tiba Sepúlveda?

Te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia de puntos entre Verstappen y Norris?

Otra lucha que también promete muchas emociones es aquella en la que se defenderá el Campeonato de Parejas de la AAA. Psycho Clown y Pagano volverán a la marcha para enfrentarse, finalmente, a The Wyatt Sicks, en una lucha de auténtico pronóstico reservado en el cuadrilátero.

Finalmente, es preciso hablar de un combate que también tendrá en juego el Campeonato Latinoamericano de la AAA. Aquí, el Hijo de Doctor Wagner Jr volverá al cuadrilátero para enfrentar a Ethan Page, quien recientemente lo venció en una edición especial de NXT 2025.

¿Laredo Kid defenderá su Título Crucero en Guerra de Titanes AAA?

Si bien no está confirmado hasta ahora, todo parece indicar que Laredo Kid, Campeón Mundial Crucero de la AAA, defenderá su título en Guerra de Titanes 2025 nada más y nada menos que ante Je’Von Evans, quien logró la victoria para encontrar al retador luego de vencer a Octagón Jr y Axiom.