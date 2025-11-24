deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Estas son las 3 LUCHAS CONFIRMADAS para AAA Guerra de Titanes 2025 hasta ahora

La AAA espera que Guerra de Titanes sea uno de sus mejores eventos del año. Por ende, ha lanzado 3 luchas que ya están confirmadas para esta edición.

3-luchas-confirmadas-aaa-guerra-de-titanes-2025.jpeg
Instagram: AAA
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El evento de este fin de semana fue un auténtico éxito y los organizadores lo saben. La AAA está cerrando de manera espectacular el año y, después de lo ocurrido el sábado pasado, ya se han dado a conocer las primeras 3 luchas confirmadas para Guerra de Titanes 2025. ¿Cuáles son?

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Lo ocurrido el fin de semana en el Juan de la Barrera trajo consigo una ilusión para los fanáticos de la AAA, los cuales esperan que Guerra de Titanes supere las expectativas en torno a los luchadores de la WWE que se pueden presentar en la empresa. ¿Qué 3 luchas ya están confirmadas?

¿Cuáles son las 3 luchas confirmadas para AAA Guerra de Titanes 2025?

Lo primero de lo que hay que hablar es del regreso oficial de los Lucha Brothers. Después de muchos días de especulación, vale decir que Penta y Rey Fénix se volverán a unir en lo que sería el evento principal de Guerra de Titanes cuando se enfrenten a los Gringos Locos, una facción entre Dominik y El Grande Americano.

Te puede interesar: ¿Cuánto tendría que pagar Cruz Azul por el Tiba Sepúlveda?

Te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia de puntos entre Verstappen y Norris?

Otra lucha que también promete muchas emociones es aquella en la que se defenderá el Campeonato de Parejas de la AAA. Psycho Clown y Pagano volverán a la marcha para enfrentarse, finalmente, a The Wyatt Sicks, en una lucha de auténtico pronóstico reservado en el cuadrilátero.

Finalmente, es preciso hablar de un combate que también tendrá en juego el Campeonato Latinoamericano de la AAA. Aquí, el Hijo de Doctor Wagner Jr volverá al cuadrilátero para enfrentar a Ethan Page, quien recientemente lo venció en una edición especial de NXT 2025.

¿Laredo Kid defenderá su Título Crucero en Guerra de Titanes AAA?

Si bien no está confirmado hasta ahora, todo parece indicar que Laredo Kid, Campeón Mundial Crucero de la AAA, defenderá su título en Guerra de Titanes 2025 nada más y nada menos que ante Je’Von Evans, quien logró la victoria para encontrar al retador luego de vencer a Octagón Jr y Axiom.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×