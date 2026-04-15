Estos son los 3 mejores videojuegos en la HISTORIA de la UFC

El mundo de los videojuegos ha logrado trascender las fronteras del deporte y, en los últimos años, la realidad es que algunas disciplinas se han ganado el cariño de los gamers más tradicionales, motivo por el cual aquí conocerás 3 videojuegos de la UFC que destacan por ser los mejores.

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Lo primero que debes saber es que, a lo largo de la historia, la UFC ha presentado un total de 15 videojuegos relacionados con las Artes Marciales Mixtas. Entre estos destacan tres cuya calificación ha superado las expectativas, por lo que son realmente disfrutables para el público.

¿Cuáles son los mejores 3 videojuegos de la UFC?

UFC Undisputed 3: Lanzado para la Xbox 360 y la PlayStation 3 en febrero del 2012, la realidad es que este puede ser el mejor juego de las Artes Marciales Mixtas gracias a su sentido de realismo, así como por el hecho de tener una calificación de 9.2 en la página Vandal.

UFC Undisputed 3



🏢 Yuke's

📅 2012

🖥 PS3, Xbox 360#videogames pic.twitter.com/98tR4l88Yw — NoSoloBot - Video Games (@NoSoloBot) November 26, 2025

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UFC 2010 Undisputed : Solo un peldaño más abajo se encuentra este videojuego, el cual salió para la PSP y la Xbox en 2010, tiene una valoración de 9.1 y, además, destaca por la cantidad de personajes con los que cuenta, lo cual hace de esta aventura una mucho más completa.

: Solo un peldaño más abajo se encuentra este videojuego, el cual salió para la PSP y la Xbox en 2010, tiene una valoración de 9.1 y, además, destaca por la cantidad de personajes con los que cuenta, lo cual hace de esta aventura una mucho más completa. EA Sports UFC 2: Ya con un nombre más establecido a través de Electronic Arts, este videojuego, lanzado en marzo del 2016 para la PS4 y el Xbox One, cuenta con una valoración de 8.2 dado que su simulación es mil veces mejor y más realista en relación a la edición anterior.

UFC, ¿el videojuego deportivo más popular de todos los tiempos?

Si bien los videojuegos de la UFC cuentan con un nicho bastante importante a nivel mundial, la realidad es que este no es el más importante dentro del apartado deportivo, pues arriba de él aparecen otros como el EA Sports FC, el MADDEN NFL y, por supuesto, el WWE 2K.