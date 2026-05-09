Los 3 movimientos más sobresalientes del Draft 2026 de la NFL

El Draft 2026 de la NFL, finalmente, terminó. Fueron muchos los movimientos que se llevaron a cabo durante este evento con miras a la siguiente temporada, motivo por el cual en los siguientes párrafos podrás conocer los 3 movimientos más sobresalientes de cara al inicio de la campaña.

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Fueron muchas las decisiones criticadas y aplaudidas que los equipos tuvieron a lo largo de este Draft 2026 de la NFL, aunque lo anterior no exime que se hayan llevado a cabo al menos 3 movimientos realmente interesantes y, por supuesto, a tener en cuenta para la próxima temporada.

¿Cuáles fueron los movimientos más destacados del Draft 2026 de la NFL?

Fernando Mendoza: Los Raiders de Las Vegas ficharon al prospecto más interesante dentro de este Draft de la NFL. El quarterback pinta para tener un impacto prácticamente inmediato en el emparrillado, y qué mejor que hacerlo con el peor equipo de la temporada pasada.

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Spencer Fano : Atraído por los Cafés de Cleveland, la realidad es que este jugador confirmó la llegada de un tacle ofensivo que, además de ser plurifuncional, ha destacado tanto en el lado derecho como izquierdo, lo cual habla de un gran futuro en la NFL .

: Atraído por los Cafés de Cleveland, la realidad es que este jugador confirmó la llegada de un tacle ofensivo que, además de ser plurifuncional, ha destacado tanto en el lado derecho como izquierdo, lo cual habla de un gran futuro en la . Caleb Downs: Los Vaqueros de Dallas utilizaron su primera selección para traer a un hombre que puede jugar de forma increíble como profundo y esquinero, lo cual sugiere una solución sensata ante los problemas que el equipo tuvo al momento de defender durante la temporada pasada.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la NFL?

Ten en cuenta que la temporada 2026 de la NFL comenzará el miércoles 9 de septiembre del 2026, una fecha inusual toda vez que el juego inaugural no se realizará el tradicional jueves. Eso sí, este contará con la presencia de los Halcones Marinos de Seattle, actuales campeones del futbol americano.