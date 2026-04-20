Estos son los 3 peleadores mexicanos más importantes que la UFC tiene en la actualidad

La UFC se ha convertido en uno de los deportes más seguidos y populares que México ha tenido en los últimos años, y lo anterior deriva de los grandes talentos aztecas que se han desarrollado a lo largo de este tiempo. Por tal motivo, aquí conocerás 3 estrellas que la empresa tiene en la actualidad.

Cain Velásquez SALE de la cárcel: ¿Qué significa para su carrera y el mundo de UFC?

Como sabes, las Artes Marciales Mixtas han evolucionado y, bajo este contexto, muchos mexicanos han tenido la capacidad de adaptarse a este deporte, por lo que, de algunos años a la fecha, existen 3 luchadores que han sobresalido bajo sus respectivos rubros dentro de la UFC.

¿Cuáles son los mejores peleadores mexicanos de la UFC?

Alexa Grasso: Imposible iniciar este listado sin mencionar a la originaria de Guadalajara, quien hace unos años consiguió el título mundial que la consolidó como una de las mejores de la empresa. Además, tiene la virtud de ser muy seguida y querida por la comunidad en turno.

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Yair Rodríguez : El oriundo de Chihuahua superó un irregular inicio en su carrera dentro de las Artes Marciales Mixta s y, ahora mismo, es un ejemplo de resiliencia en el hexágono, motivo por el cual algunos expertos lo colocan como uno de los mejores peleadores actuales de la UFC .

: El oriundo de Chihuahua superó un irregular inicio en su carrera dentro de las s y, ahora mismo, es un ejemplo de resiliencia en el hexágono, motivo por el cual algunos expertos lo colocan como uno de los mejores peleadores actuales de la . Cain Velásquez: Si bien tiene nacionalidad norteamericana, el excampeón mundial cuenta con raíces mexicanas que siempre ha reconocido. Se le recuerda mucho por el campeonato mundial que logró al vencer a Brock Lesnar en el pasado, aunque, junto a ella, destacan otras victorias que ha tenido en su historia.

¿Cuál es el impacto de Brandon Moreno en la comunidad mexicana?

Si bien la actualidad del nacido en Tijuana no es la mejor, la realidad es que parte de la popularidad que la UFC tiene en México deriva de sus combates, mismos que lo llevaron, hace unos años, a ser el mejor de su peso. Además, Brandon Moreno destaca por tener una fortuna mayor al millón de dólares gracias a su estancia en esta empresa.