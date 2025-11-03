Ellos fueron los 3 peores jugadores de Pachuca ante Chivas, según los aficionados

Pachuca se quedó sin posibilidades de acceder directamente a los Playoffs del Torneo Apertura 2025 tras perder 1-0 con Chivas de Guadalajara y así se jugaría el play-in . En el Estadio Hidalgo los Tuzos no dieron la talla y cayeron frente a los de Gabriel Milito. Tras el encuentro, los aficionados responsabilizaron al entrenador Jaime Lozano y a 3 jugadores.

Según la visión de los fanáticos de Pachuca, que tiene rival confirmado en la última fecha de la Liga BBVA MX, hubo 3 jugadores que no estuvieron a la altura del partido frente al Rebaño Sagrado. Los jugadores más criticados por los aficionados en redes sociales fueron Carlos Moreno, Luis Quiñones y Illan Hernandez.

Ulises Naranjo/MEXSPORT Chivas venció a Pachuca.

¿Por qué estos jugadores de Pachuca fueron los más criticados por los aficionados?

1- Carlos Moreno

El portero fue el futbolista de Pachuca que más críticas recibió en las red social X (ex Twitter) ya que lo acusan de ser el responsable del gol de Armando ‘Hormiga’ Gonzalez. En ese sentido, las recriminaciones no tardaron en llegar.

Algunos de los comentarios en redes fueron: “Fuera Moreno y Jimmy”, “Ese gol, aunque la defensa tardó en marcar, el portero se lo comió porque fue en su lado, donde debió de achicar…”, “Algo tienen que hacer con Moreno, no es posible que a cada rato suceda esto, de igual manera los jugadores traían piedras en los zapatos ¿qué pasó?”.

2- Luis Quiñones

El delantero colombiano de 34 años no tuvo un buen desempeño en el encuentro. El entrenador decidió confiar en él y dejarlo en el campo de juego porque su equipo iba en desventaja y contaban con un jugador más (por la expulsión de Luis Romo en Chivas). Sin embargo, no funcionó. “Quiñones qué mal juega”, expresó un fanático.

Fuera moreno y jimmy. Ahora que va decir la directiva sigan defendiendo a este tecnico mediocre que no ha logrado nada con pachuca mas que hacer el ridiculo como en el mdc y la leagues cup — Alma (@Alma1807143954) November 3, 2025

3- Illan Hernandez

El delantero de 25 años ingresó a falta de 15 minutos para terminar el encuentro y fue de los peores del campo de juego del Pachuca frente a Chivas, razón por la cual los aficionados se mostraron molestos. “Illian Hernández y Carlos Moreno… ¡una pinche vergüenza!”, “qué chin** a su madre Illian Hernández y Moreno”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuándo vuelve a jugar Pachuca por la Liga BBVA MX?

El próximo encuentro de Pachuca será frente a Santos Laguna en el Estadio Corona el próximo 9 de noviembre en punto de las 5 de la tarde, por la fecha 17 de la Liga MX.