¿Quiénes serían los 3 refuerzos de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos 2028?

La Selección Mexicana cumplió con lo establecido y se adjudicó el pase a la próxima edición de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 luego de no formar parte de París 2024, por lo que la intención clara del cuadro nacional es obtener una de las tres medallas que habrá en disputa.

Christian Martinoli arremete contra la Selección Mexicana

Después de la decepción que significó no formar parte de los últimos Juegos Olímpicos, Los Ángeles 2028 figuran como el momento idóneo para una Selección Mexicana que contará con elementos ya consagrados en primera división. Ahora bien, ¿qué jugadores podrían ser refuerzos de este cuadro azteca?

Los jugadores que podrían ser refuerzos para la Selección Mexicana en Los Ángeles 2026

Raúl Rangel : Si bien Emmanuel Ochoa ha demostrado cualidades llamativas como guardameta de esta Selección Mexicana , no se descarta la participación de un elemento con más jerarquía que, dicho sea de paso, podría disputar sus primeros Juegos Olímpicos.

: Si bien Emmanuel Ochoa ha demostrado cualidades llamativas como guardameta de esta , no se descarta la participación de un elemento con más jerarquía que, dicho sea de paso, podría disputar sus primeros Johan Vásquez: La Selección Mexicana necesita un líder en defensa que pueda comandar la zaga de acuerdo con su experiencia. Y si bien el nombre de Israel Reyes también ha sonado, es Johan el número uno para ser el líder, capitán y referente de este cuadro nacional.

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Julián Quiñones: Se trata del mejor jugador que la Selección Mexicana tuvo en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual se espera que sea uno de los candidatos para reforzar el plantel de cara a una hipotética final en Los Ángeles 2028.

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos?

La Selección Mexicana ha tenido actuaciones realmente extrañas durante su faceta dentro de los Juegos Olímpicos, pues si bien en varias ocasiones ha quedado fuera o eliminado en la fase de grupos, también presume la medalla de oro de Londres 2012, así como el bronce obtenido en Tokio 2020.