¡SEQUÍA! Desde hace más de 55 años no empezaba tan mal un torneo el América

Las Águilas del América iniciaron el Clausura 2026 sin marcar en sus tres primeros partidos, un hecho que no ocurría en la historia reciente del club, de acuerdo a registros, es la primera vez en torneos cortos que el equipo acumula tres jornadas iniciales sin gol, igualando una marca que se remonta a 1970, fecha a más de 55 años de distancia.

Te puede interesar: Jardine se queja del arbitraje y revela cuándo volverá a verse un América poderoso

RESUMEN: Tigres 0 - 0 Toluca | J3 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

El balance de las tres primeras jornadas ilustra el problema de manera cruel y cruda. En la Jornada 1, América debutó con un empate 0-0 ante Tijuana en el Estadio Caliente, un partido en el que generó muy pocas oportunidades y no pudo concretar.

En la Jornada 2 llegó una derrota por 0-2 frente al Atlético de San Luis, resultado que dejó en evidencia la falta de efectividad y ciertas fragilidades defensivas en momentos puntuales, aunado a que jugaron la mayor parte del compromiso con 10 jugadores por la expulsión de Ramón Juárez.

Finalmente, en la Jornada 3 los azulcremas empataron 0-0 con Pachuca, acumulando así 270 minutos de competencia oficial sin anotar gol.

¿Por qué el América no ha podido meter gol en tres jornadas del Clausura 2026?

Las explicaciones sobre el bajo rendimiento ofensivo combinan factores tácticos, de ejecución y circunstanciales. El cuerpo técnico, encabezado por André Jardine, ha afrontado cuestionamientos por la propuesta ofensiva y los cambios realizados, mientras la plantilla no logra transformar la posesión y la generación en finalizaciones efectivas; se trata del peor arranque en la era reciente del entrenador.

América no ha marcado luego de tres jornadas|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

¿Cuál es el primer objetivo a corto plazo del América en el Clausura 2026?

A corto plazo, el reto para América es claro, recuperar confianza en el último tercio del campo, mejorar la contundencia en las áreas y reajustar la química entre medios ofensivos y delanteros para poder anotar goles. El club acumula minutos sin anotaciones que empiezan a generar presión de la afición y la directiva, por lo que los próximos encuentros serán determinantes para evaluar si las medidas tácticas y de plantilla (rotaciones o incorporaciones) corrigen la tendencia.

El Clausura 2026 presenta al América frente a un desafío serio, el cual es salir de una sequía histórica que obliga a respuestas rápidas y precisas si el equipo pretende recuperar la regularidad y las aspiraciones que caracterizan su proyecto a lo largo de la historia.

Te puede interesar: ¿Regresa al América? El equipo al que Guido Rodríguez está cerca de llegar

