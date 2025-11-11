Las 4 claves para entender qué pasó con Carrasquilla y si realmente podría ser inhabilitado

El caso Adalberto Carrasquilla se convirtió en uno de los temas más comentados del cierre del Apertura 2025. La entrada desmedida del jugador de Pumas UNAM sobre Kevin Mier, portero de Cruz Azul, derivó en una fractura de tibia para este y en una ola de críticas hacia el mediocampista panameño.

Aunque Carrasquilla se disculpó públicamente, el debate sobre su posible inhabilitación sigue abierto y los aficionados de La Máquina no quieren que la situación quede en el olvido. Entérate a continuación de las cuatro claves principales del caso que tiene expectante a toda la Liga BBVA MX.

Instagram Adalberto Carrasquilla / @adalbertocarrasquilla18

1. La jugada que cambió todo

A los 43 minutos del encuentro entre Cruz Azul y Pumas, Carrasquilla se barrió con fuerza sobre Mier en una acción dividida que terminó con el arquero colombiano retirado en muletas y trasladado al hospital. Los estudios posteriores confirmaron una fractura de tibia izquierda, lo que lo dejará fuera de las canchas por aproximadamente seis meses, según trascendió.

El golpe no solo lo marginará de la Liguilla, sino que incluso podría poner en riesgo su participación en el Mundial 2026. La acción fue sancionada con tarjeta amarilla por el árbitro Fernando Hernández, lo que generó molestia en Cruz Azul. El mediocampista panameño, ante la ola de mensajes negativos, desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram.

Viendo la repetición de la entrada de Adalberto Carrasquilla sobre Kevin Mier, es INCREÍBLE que el árbitro Fernando Hernández no la haya juzgado con tarjeta roja.



Ahora le harán estudios al arquero colombiano para descartar una lesión seria y el club celeste analizará medidas. pic.twitter.com/nczO5THDRX — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) November 9, 2025

2. Las declaraciones que encendieron la polémica

Tras el partido, Coco Carrasquilla habló con los medios y para aclarar la situación, aunque sus palabras terminaron generando aún más enojo. “Quiero pedir disculpas. Sé que es un jugador de selección”, declaró. Muchos aficionados interpretaron el comentario como una muestra de falta de sensibilidad hacia un colega lesionado, lo que aumentó las críticas.

TE PUEDE INTERESAR:



Por otro lado, Efraín Juárez, técnico de Pumas, defendió a su jugador en conferencia de prensa. “Mi equipo nunca ha actuado con mala leche. Es futbol, no hay que exagerar”, declaró de forma tajante.

Así quedó la pierna de Kevin Mier.



Le harán estudios en las próximas horas.



No pinta bien. pic.twitter.com/KcYEI3H1lo — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) November 9, 2025

3. La petición de Cruz Azul

En La Noria no quedaron conformes. La directiva cementera pidió oficialmente la inhabilitación de Carrasquilla, al apelar al artículo del Reglamento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que permite abrir una investigación "a jugadores que causen daño o lesión grave a un contrario".

Según dicho documento, la sanción al futbolista de Pumas podría aplicarse si se determina que hubo una responsabilidad directa y si el tiempo de recuperación del jugador lesionado supera los 15 días, cosa que aplica en este caso.

Instagram Kevin Mier / @kevinmier_oficial

4. ¿Qué puede decidir la Comisión Disciplinaria?

Hasta el momento, la Comisión Disciplinaria no emitió el reporte final de la jornada 17 del Apertura 2025. El procedimiento incluye revisar los informes médicos de Mier, permitir el derecho de defensa a Pumas y, si lo considera necesario, solicitar un diagnóstico independiente.

Con base en ello, se determinará si el panameño debe ser inhabilitado y por cuánto tiempo. Mientras Pumas se prepara para enfrentar a Pachuca en el Play-In, el tema no deja a nadie indiferente y las críticas siguen en aumento.