4 claves para entender el verdadero problema de la pelea de Alana Flores y Samadhi Zendejas

El duelo entre Alana Flores y Samadhi Zendejas se canceló, dejando a miles de seguidores sin el combate estelar de Supernova Génesis. Tras semanas de rumores, la organización aclaró los motivos, los cuales frenan la carrera de la streamer, señalando al equipo de la actriz como responsable de este inesperado desenlace que afectó seriamente la cartelera principal.

Lejos de ese día en el que Alana Flores sorprendió a todos en México por algo del América, ahora es noticia por la suspensión de la pelea más esperada. La cancelación se fundamenta en 4 claves: disparidad en el pesaje inicial, fracaso en las negociaciones por un peso pactado, interrupción de la comunicación por parte de Zendejas y, finalmente, supuesta falta de compromiso deportivo.

Las 4 claves de la cancelación de la pelea de Alana Flores y Samadhi Zendejas

1. Disparidad en el pesaje inicial

La diferencia de peso fue el obstáculo inicial insalvable. Alana Flores registró 50.7 kilogramos, mientras que Samadhi Zendejas alcanzó los 57.8 kilogramos. Esta brecha obligaba a buscar soluciones de emergencia para equilibrar la balanza para ambas atletas antes de subir al ring en la fecha pactada del Supernova Génesis.

TE PUEDE INTERESAR:



2. Fracaso en las negociaciones

Se propuso un punto medio de 55 kilogramos para rescatar el combate, por lo que Alana Flores aceptó subir casi cinco kilos. Sin embargo, según distintas versiones, el sacrificio de la campeona invicta no sirvió porque la contraparte se negó a formalizar los términos finales y, así, todo indicaba que se cancelaría la función de boxeo amateur.

3. Interrupción de la comunicación

El factor decisivo fue el silencio del equipo de Zendejas, según distintos reportes. La comunicación se interrumpió y la organización no pudo dar respuesta a todo esto. Esta actitud generó mucho revuelo y se acusó de falta de respeto profesional hacia todos los aficionados del evento que esperaban este combate estelar.

Alana Flores dejó a un lado sus entrenamientos de box para ir a apoyar al su novio Sebastián Cáceres y al América|@alanafloresf

4. Falta de compromiso deportivo

Supernova Génesis concluyó que la actriz Samadhi Zendejas no tuvo la valentía necesaria para hacer todo lo necesario y cumplir el desafío ante Alana Flores. Al no cumplir lo pactado, la promotora buscará una rival al nivel de la streamer, pero parece bastante complejo en el corto plazo, ya que será el próximo 26 de abril de 2026.

