Pumas se quedaría sin uno de sus jugadores estrella porque ya lo quieren en la MLS

Pumas sigue invicto en la Liga BBVA MX, luego de remontarle al Puebla en la jornada 6 del Clausura 2026, aunque sigue sin convencer a la afición, al igual que a Keylor Navas, quien podría salir al término del torneo y uno de los destinos donde lo quieren es la MLS.

En recientes semanas, la reportera Adriana Maldonado puso en tela de juicio la continuidad del costarricense, ya que supuestamente no estaba convencido del todo del proyecto de la UNAM, donde un arquero era titular indiscutible y salió por temas extracancha.

Keylor Navas es buscado por equipos de la MLS, según reportan desde Costa Rica.|Pumas MX

Mientras que La Nación de Costa Rica reporta que otros clubes mexicanos y de la MLS ya se acercaron con el entorno del exarquero del Real Madrid que, si bien no hicieron propuestas formales, sondearon sobre si desea cambiar de aires al finalizar el Clausura 2026.

No obstante, el medio de comunicación no reveló nombres de los clubes, pero sí enfatizó que Navas no apresura su decisión y, en caso de que exista un interés de la UNAM de que siga en el equipo, podría continuar.

Los números de Keylor Navas tras su llegada a Pumas

La leyenda del futbol costarricense arribó al futbol mexicano cuando el Apertura 2025 ya estaba en marcha. Lo anterior, ya que Newell´s no lo dejaba salir, pues estaba muy contento con él y apenas tenía un semestre en el equipo de Argentina.

Después de semanas de negociación, Navas se desprendió del conjunto sudamericano, por lo que debutó con la UNAM hasta la jornada 3 ante los Gallos Blancos del Querétaro. Desde entonces, tomó un rol crucial en el equipo al tomar el gafete de capitán.

Según las estadísticas de la plataforma BeSoccer, Keylor ha recibido 35 goles en los 26 partidos que suma en sus 2 torneos con la UNAM, en los que ha disputado todos como titular, tanto de Liga BBVA MX, Concachampions y Leagues Cup.