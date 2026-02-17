Es el refuerzo estrella de Cruz Azul y vivir en México podría ser un problema para él

Cruz Azul presentó oficialmente a Christian Ebere como su refuerzo estrella para el Clausura 2026, pese a que ya debutó en el partido que empató contra Toluca. Sin embargo, fue el propio jugador quien declaró que vivir en México podría ser un problema para él, ya que tendrá que adaptarse a la altura de la CDMX.

El nigeriano declaró en conferencia de prensa que para mostrar su buen nivel debe adaptarse a la altura de la capital mexiquense, que es de 2,100 metros sobre el nivel del mar. No obstante, ello no es nada nuevo para el futbolista de 27 años, ya que en una ocasión se enfrentó a algo similar en Bolivia, cuando jugó la Copa Libertadores. Conoce quién fue el primer amigo del delantero en la Máquina.

Christian Ebere es la estrella de la Máquina que declaró que poco a poco se adapta a la altura de la CDMX.|Club de Futbol Cruz Azul

El delantero enfatizó que cada día mejora su adaptación y se siente mejor en cada entrenamiento. Cabe recordar que su primer partido con la Máquina fue ante el bicampeón en Toluca, una de las ciudades con más altura en el país, pese a que tan solo llevaba unas cuantas horas de arribar al país.

La trayectoria de Christian Ebere, la estrella del Cruz Azul

El futbolista de Nigeria inició en el futbol profesional con el pie derecho, luego de consagrarse campeón del mundo Sub-17 con su país en la edición de Chile 2015, en la que incluso le marcó un gol a la Selección Mexicana para eliminarla en semifinales.

El delantero terminó por formarse en las inferiores de varios equipos de Argentina y Brasil, hasta que debutó oficialmente en 2021 con el Metropolitano en el Campeonato Catanirense. También jugó para Maringá FC, Paraná y Pusso Alegre.

En Uruguay portó los colores de Plaza Colonia y Nacional, uno de los más grandes del futbol sudamericano, donde llamó la atención de la directiva celeste. Ebere es delantero, pero también juega como extremo, posición en la que será requerido por Nicolás Larcamón.