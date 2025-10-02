Ellos podrían ser los influencers que pelearían en el próximo evento de Supernova Strikers

Cada vez son más comunes los eventos en donde influencers y personalidades del mundo del entretenimiento se enfrenten en un combate de boxeo. Este 2025, el Palacio de los Deportes vio nacer a la versión mexicana de La Velada del Año, organizada por el streamer español Ibai Llanos: el Supernova Strikers Orígenes, show que se repetirá el próximo año ante el éxito que tuvo la función del pasado 17 de agosto.

¿Cómo se preparó Bárbara de Regil para Rosario Tijeras 4? ¡Checa lo que reveló a Vanessa Claudio! TV Azteca [VIDEO] Bárbara de Regil, protagonista en Rosario Tijeras 4, reveló cómo se preparó y adelantó algunas sorpresas que veremos en la cuarta entrega de la serie.

De acuerdo con los organizadores del evento, el Supermova Strikers Génesis 2 se llevará a cabo el 17 de mayo de 2026 en la Arena CDMX, el cual puede recibir a 22 mil 300 personas. En esta edición, se prevé que participen los streamers Rivaldios, quien perdió en la pasada Velada del Año contra el español Pereira, y Adriano Zendejas, hermano de la actriz Samadhi Zendejas que se alejó de los foros de grabación para dedicar su vida al internet.

El primero de los antes mencionados indicó que su participación en la segunda entrega está casi asegurada. “La verdad es que yo iba a participar en esta edición, pero, el próximo año, muy probablemente participe y me gustaría hacer la revancha que tuve con el español”, contó en el evento del pasado mes de agosto.

Por otra parte, en sus habituales transmisiones en vivo, Zendejas, a quien se le vio detrás de bambalinas del Supernova Strikers Orígenes junto con los cantantes Gabito Ballesteros y Xavi, señaló que su participación estaría casi asegurada, pero aclaró que nada estaba confirmado. “Creo que el próximo año voy a boxear, entonces, estoy nervioso. La verdad yo no tengo miedo, con quien me pongan, me pondría a entrenar muchísimo”, dijo.

Estos fueron los resultados de la primera edición de Supernova Strikers

La streamer Alana Flores triunfó en la pelea estelar de la noche al imponerse por decisión unánime de los jueces ala actriz Gala Montes, pese a la evidente diferencia de estatura y físico. En tanto, en el duelo de pesos pesados, el standupero Franco Escamilla triunfó por decisión dividida ante el Escorpión Dorado.

En una de las peleasmás entretenidas de la noche, el cantante Mario Bautista derrotó por KO técnico al streamer colombiano WestCole en el segundo round. En otro de los combates, la casa perdió luego de que la streamer argentina Milica hiciera valer su experiencia ante la creadora de contenido Mercedes Roa.

