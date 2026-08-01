Estos son los 4 luchadores confirmados por la WWE para Money in the Bank; hay un mexicano

SummerSlam, el segundo evento más importante para la WWE en el año, fue un auténtico éxito. Se trató de una función que generó mucho interés entre la comunidad nacional e internacional y que, sin duda, cumplió con creces en casi todos los combates que presentó.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Ante ello, la WWE ha comenzado a fraguar lo que será su siguiente magno evento, mismo que será Money in the Bank 2026 a llevarse a cabo el sábado 10 de octubre en Nueva Orleans. Ahora bien, ¿quiénes son los primeros cuatro luchadores que están prácticamente confirmados en esta función?

WWE confirma a sus primeros 4 luchadores para Money in the Bank 2026?

Fue previo a la llegada de SummerSlam 2026 que la WWE compartió el primer póster oficial de Money in the Bank, un evento que ha generado expectación entre los fans y que, en esencia, sirve para que luchadores de la zona midcard luchen por un puesto más importante en la empresa.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

The first official poster for Money in the Bank 2026 has been unveiled. pic.twitter.com/zP1Ex04rk4 — Wrestle Ops (@WrestleOps) July 10, 2026

En este póster destacan elementos como Trick Williams, quien llegó de NXT, de la misma forma que Sol Ruca, quien se ha vuelto una de las luchadoras más importantes de la WWE en la actualidad. Del mismo modo aparece Iyo Sky, considerada una de las mejores luchadoras de la actualidad.

Sin embargo, quien destaca entre los demás es Penta Zero Miedo, quien a menos que ocurra un suceso extraño en las próximas semanas todo haría indicar que también formará parte de Money in the Bank a través de su formato favorito: la lucha de escaleras y lo que esto conlleva.

¿Cuál es la importancia de Penta en WWE Money in the Bank 2026?

Esta será la segunda vez en la que Penta aparece en un Money in the Bank luego de lo sucedido el año anterior; sin embargo, distintos insiders consideran que en esta ocasión el Zero Miedo podría ser el elegido por la WWE para ganar el maletín y, con ello, pelear por un título más importante en un futuro a mediano plazo.