IA predice la CARTELERA de la WWE para SummerSlam 2026

Estamos a unas semanas para que se lleve a cabo el segundo evento más importante que la WWE tendrá en este año. SummerSlam 2026 está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual no está de más conocer la posible cartelera que la empresa podría presentar de acuerdo con la IA.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Con todos los cambios que la WWE ha tenido en los últimos meses luce un tanto complicado evidenciar todas las luchas que habrá en esta edición de SummerSlam considerando, además, que tendrá dos noches como ocurre con Wrestlemania; sin embargo, la IA ha revelado cuatro combates que, seguramente, podrían darse.

¿Cuál será la cartelera de la WWE para SummerSlam 2026, según la IA?

Lo primero a tener en cuenta es que esta edición de SummerSlam contará con grandes estrellas en el ring; sin embargo, posiblemente la lucha más esperada es aquella que enfrente a Roman Reigns y a Seth Rollins por el Campeonato Indiscutible de la marca, mismo que ahora ostenta el samoano y que se confirmó en el último RAW.

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A main event 14 years in the making…

The stakes can’t be any higher…

The prize any more valuable.

Roman Reigns….

Seth Rollins….

For the @WWE World Heavyweight Championship. #SummerSlam pic.twitter.com/s55yDUCwqG — Triple H (@TripleH) June 30, 2026

Del mismo modo, Google Gemini espera que Oba Femi vuelva al ruedo para enfrentar a Brock Lesnar, esto después de los combates que ha habido entre ambos en los últimos meses. Esto se da en medio de los rumores que indicaban que Brock se enfrentaría a Ghunter en una lucha por la carrera.

En la división femenina no se descarta la participación de Liv Morgan y la defensa de su título frente a Iyo Sky, Charlotte y Jade Cargill. Finalmente, también se espera que Penta, el Zero Miedo, defienda su Título Intercontinental ante un rival que hasta el momento se desconoce.

¿Cuándo y dónde será WWE SummerSlam 2026?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. La WWE presentará SummerSlam 2026 el próximo sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Bank Stadium de Minneapolis, en Minnesota, y se espera un lleno a reventar en esta edición debido a los nombres que se manejan hasta ahora.

