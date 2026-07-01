Estuvo 5 años en Rayados de Monterrey y hoy reinicia su carrera en Argentina siendo refuerzo de este club

Un futbolista que pasó 5 años en Rayados de Monterrey —que busca refuerzos— tendrá una nueva oportunidad en el futbol argentino. Luego de quedar fuera de su último club, el jugador decidió cambiar de rumbo para intentar recuperar continuidad en la segunda mitad de la temporada. Su llegada ya fue oficializada y firmó contrato por los próximos meses.

El protagonista es Maximiliano Meza, quien supo ser campeón con la Pandilla. Independiente de Avellaneda confirmó su regreso como refuerzo tras su paso reciente por River Plate. Es un reinicio de carrera, ya que vuelve a uno de sus primeros clubes. En tanto, Matías Almeyda toma decisiones en el CF Monterrey.

El mediocampista ofensivo, Maxi Meza, firmó un vínculo por 18 meses en Independiente, hasta diciembre de 2027. Después de la revisión médica, tuvo su primera práctica bajo las órdenes del entrenador Gustavo Quinteros.

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Rayados de Monterrey marcó una etapa importante en su carrera

Maximiliano Meza llegó a Rayados de Monterrey en diciembre de 2018. La operación se cerró en 16 millones de dólares. Independiente recibió 14 millones por la transferencia. El argentino arribó después de destacarse en la Copa Sudamericana 2017 y tras disputar el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Argentina.

Durante su etapa en Monterrey permaneció cinco años. En ese periodo ganó torneos de la Liga BBVA MX y Liga de Campeones de la Concacaf. A mediados de 2024 dejó el futbol mexicano para convertirse en jugador de River Plate, club que pagó cerca de 2 millones de dólares por su fichaje.

Maximiliano Meza vuelve a Independiente tras su paso por River

En River Plate tuvo distintos problemas físicos le impidieron tener continuidad. Incluso se perdió cerca de 50 encuentros desde su llegada al club argentino. En el arranque de la nueva pretemporada quedó fuera de los planes de River. Días después comenzó las negociaciones para regresar a Independiente.

|MEXSPORT

Los números de Maximiliano Meza en Independiente

En su primera etapa con Independiente, entre 2016 y 2018, Maximiliano Meza jugó 83 partidos. Marcó 11 goles y dio 14 asistencias. Fue importante en la obtención de la Copa Sudamericana 2017 y de la Suruga Bank 2018. Marcó un gol ante Flamengo en la final de ida de la Sudamericana. Ahora buscará recuperar ese nivel que tenía en México.

Los números de Maxi Meza en los Rayados de Monterrey

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos han sido los números de Maxi Meza jugando para los Rayados de Monterrey: