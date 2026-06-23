¡Hay cambios! La decisión de Matías Almeyda tras los primeros días de pretemporada con Rayados de Monterrey

Los Rayados de Monterrey terminaron su etapa de pretemporada en la Riviera Maya y regresaron este lunes a la ciudad. Durante varios días, el plantel trabajó bajo las órdenes de Matías Almeyda con entrenamientos físicos y futbolísticos. Tras concluir la concentración, comenzaron a conocerse algunos cambios dentro del grupo rumbo al Apertura 2026.

La Pandilla llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey. En medio del regreso, una de las decisiones de Matías Almeyda fue darle espacio a varios jugadores jóvenes durante la pretemporada. Entre ellos apareció Aldo Patricio De Nigris, delantero de 18 años que trabajó por primera vez con el primer equipo.

Almeyda cuenta con nacionalidad italiana.|@peladoalmeyda

Cambios de Matías Almeyda en la pretemporada de Rayados

Durante su estancia en la Riviera Maya, Rayados realizó dobles jornadas de entrenamiento, sesiones de gimnasio y trabajos en cancha. Además, el equipo disputó un partido amistoso contra Cancún FC. Monterrey ganó 4-1 en un encuentro que sirvió para observar variantes dentro del plantel.

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Matías Almeyda también decidió integrar a futbolistas de fuerzas básicas en los entrenamientos. Además de De Nigris, participaron Omar Gálvez, Christian Reyes, Sebastián Rodríguez y Diego García. Tras la concentración, varios juveniles aparecieron con la tradicional novatada aplicada dentro del grupo.

Matías Almeyda comienza a definir al plantel del CF Monterrey

Otra de las novedades fue el regreso del portero argentino Esteban Andrada, quien trabajó con el resto del equipo en la Riviera Maya. La única ausencia fue Santiago Melé, concentrado con Uruguay para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

|Crédito: Instagram/@miseleccionmx

Después de finalizar la etapa de playa, Rayados otorgó algunos días de descanso a la plantilla. Pese a eso, futbolistas como Ricardo Chávez, Iker Fimbres, César Garza, Uros Durdevic y Luis Reyes sí volvieron directamente a Monterrey. El equipo reportará nuevamente el próximo viernes para continuar su preparación en el Rayados Training Center.

Rayados cerró la pretemporada con victoria

Monterrey concluyó la concentración con una victoria de 4-1 sobre Cancún FC en partido amistoso. El cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda también contó con la presencia de Walter Erviti y Nicolás Sánchez durante la preparación. Ahora, Rayados entrará en la siguiente fase rumbo al inicio de la próxima temporada y el Apertura 2026.

