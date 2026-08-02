5 luchadores que han sido la cara de la WWE en 2026, su peor año hasta ahora

El 2026 ha sido, posiblemente, el año más complicado que la WWE ha tenido en las últimas décadas debido a las polémicas generadas con TKO, lo cual ha hecho que la afición se haya alejado un poco de su producto tanto en marcas como NXT como en RAW y, por supuesto, SmackDown.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

A pesar de esta situación, existen algunos luchadores que han destacado y se han convertido en el rostro de la WWE durante este triste periodo de tiempo. Por tal motivo, en los siguientes párrafos podrás conocer qué estrellas han logrado triunfar en el ring más complicado del mundo.

¿Qué luchadores de la WWE han destacado en 2026?

El primero en esta lista es Penta, luchador mexicano que logró hacer del Título Intercontinental uno de los más importantes gracias a su reinado de cinco meses, mismo que lo ayudó a ganarse el cariño del público y a, posiblemente, buscar un camino que lo lleve a lo más alto de la WWE.

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Junto a él aparece Roman Reigns, quien tras un periodo de espera volvió a lo más alto luego de convertirse en el Campeón Indiscutido de la WWE. En este apartado también destaca CM Punk, quien pese a su veteranía se mantiene como uno de los luchadores más activos de la empresa.

Cody Rhodes es otro de los luchadores que, pese a sufrir un bajón en cuanto a popularidad se refiere, se ha mantenido como un estelar en la WWE. Finalmente, es importante hablar de Oba Femi, quien llegó al roster principal hace unos meses pero que, sin embargo, se ha vuelto el favorito de la afición.

¿Cuándo es el siguiente gran evento de la WWE?

Luego de lo que está sucediendo este fin de semana en SummerSlam 2026, la WWE ya ha puesto su mirada fija en el Money in the Bank, uno de los eventos favoritos de su afición. Esta función se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre del 2026 en el King Center de Nueva Orleans a las 17:00 horas, tiempo centro de México.

