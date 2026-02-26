¿Brock Lesnar está harto de Jey Uso? Se revela lo que hizo en pleno evento de WWE

El camino rumbo a Wrestlemania 42 ha sido uno de los más complicados y delicados debido a la cantidad de lesiones que la WWE ha tenido en estos meses, así como a las polémicas que algunos de sus luchadores han protagonizado. Uno de ellos es precisamente Brock Lesnar, quien formará parte de este evento.

Fue hace unos días cuando Brock Lesnar volvió a WWE RAW para lanzar un reto abierto a quien desee enfrentarlo en la próxima edición de Wrestlemania; sin embargo, más allá de ser tendencia por esta situación el luchador ha dado de qué hablar por el “cansancio” que habría mostrado hacia Jey Uso.

WWE: ¿Brock Lesnar está cansado de Jey Uso?

La última participación activa de Brock Lesnar en el ring se dio en la última edición de Royal Rumble, la cual se dio a finales del mes pasado. Aquí, La Bestia Encarnada fue eliminada de forma temprana por Cody Rhodes, aunque su eliminación pasó desapercibida.

Resulta que Brock Lesnar le solicitó a Cody Rhodes que lo eliminara precisamente en el momento en que Jey Uso estaba haciendo su aparición en dicho evento. Cabe mencionar que el samoano tardó alrededor de dos minutos en hacer su ingreso a la Batalla Real, pues se mantenía jugando con los aficionados.

Esta situación parece haber estresado de más al propio Brock Lesnar, quien fue captado con un semblante serio y de hartazgo segundos antes de ser eliminado, lo cual causó un instinto de extrañeza dado que, al ser una de las figuras más grandes del ring, no se imaginaba que saldría precisamente en un segmento chistoso de Jey Uso.

¿Jey Uso volverá a pelear por un campeonato de la WWE?

A pesar de lo mencionado anteriormente, Jey Uso está listo para buscar una nueva oportunidad por el campeonato universal de la WWE luego de confirmar su participación en el Elimination Chamber de este fin de semana. Si se queda con el triunfo, entonces retará a Drew McIntyre en Wrestlemania 42.