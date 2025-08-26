De estrella de la Triple A a médico-cirujano: esta es su impresionante historia de vida

deportes
La luchadora llegó a la Caravana Estelar a mediados de los 90´s, pero su tenacidad fue más que decidió estudiar y titularse de médico-cirujano en la UNAM

Estrellita es la luchadora que no se conformó con ser una estrella de la Triple A o el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pues decidió continuar con sus estudios a tal grado de cursar una de las carreras más demandantes: médico-cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por lo anterior, Bibiana Barradas, su nombre de pila, tiene una carrera universitaria, al igual que su compañero Mr. Iguana, quien es Licenciado en Ciencias de la Comunicación .

La luchadora compaginó el deporte espectáculo con su carrera universitaria que culminó con la obtención de su título en 2024. Desde entonces, se presenta esporádicamente en funciones y la mayor parte del tiempo la dedica a su nueva profesión. Incluso en redes sociales se hace llamar la doctora Eztrequin, sin duda una historia de resiliencia y emotiva, como la de la L.A Park, quien pasó de ganar 16 pesos a cobrar miles en sus inicios con Triple A .

Estrellita
@estrellitabibiana
Estrellita se tituló como médico-cirujano por la UNAM en 2024

La resiliencia de Estrellita y su sueño de seguir en la lucha libre

La luchadora inició su carrera en el deporte espectáculo desde muy pequeña y sería a la edad de los 16 años que debutaría profesionalmente. Sin embargo, un año después tuvo a su primer hijo, por lo que tuvo que dedicarse a la crianza de su pequeño y dejar la lucha libre por un tiempo.

TE PUEDE INTERESAR:

Estrellita tuvo que trabajar de secretaría y edecán para sacar adelante a su hijo, que a la postre se convertirían en 2, pues años después se convertiría en mamá por segunda vez, dejando de lado su sueño de brillar en los cuadriláteros. No obstante, regresaría a la lucha a través de su entrenadora y lo haría con Triple A a mediados de la década de los 90’s.

El personaje de estrellita creció en popularidad en los 2000´s y se mantuvo en la empresa hasta 2010 cuando se fue con Los Perros del Mal y posteriormente regresaría al CMLL, donde entrenó e inició su carrera como luchadora profesional.

Ahora, Bibiana se presenta en algunas funciones de lucha, pues no ha dejado de lado su pasión pese a ya tener su título como médico-cirujano y ejercer, pues es bien sabido que el deporte espectáculo es difícil de dejarlo. Prueba de ello, los luchadores de edad avanzada que se niegan a retirar.

