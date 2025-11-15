¿Cuáles son los 5 mejores videojuegos de futbol para móviles y consolas?

En el mundo de los videojuegos , las temáticas sobran y siempre hay posibilidad de un nuevo lanzamiento que sorprenda a los diversos públicos. Pero el caso de los juegos de fútbol siempre es un clásico que triunfa entre distintas generaciones.

Conoce cuáles son los videojuegos de fútbol que se pueden jugar en dispositivos móviles y consolas, y siguen siendo los más elegidos y jugados por personas de todas las edades y diversos países. Estos son los juegos de video que han causado furor en los últimos años.

Los 5 mejores videojuegos de fútbol para móviles y consolas

Los siguientes videojuegos de fútbol han logrado despertar pasiones entre grupos de amigos, parejas y familias. Estos títulos son perfectos para aficionados del deporte rey que mueve masas en el mundo.



FIFA

Desde su primera versión para la consola Sega Mega Drive/Genesis en 1993, este videojuego de fútbol sigue siendo el más jugado y amado por los amantes del fútbol. Cualquier fanático de este deporte se ha animado a jugar una partida con amigos, familia o pareja. Cuenta con la licencia de varias ligas del mundo y de algunas selecciones.

Pro Evolution Soccer

La primera versión de este juego de video se lanzó en 2001 para PlayStation y PlayStation 2. Antes de que se transformara en el PES, Japón popularizó su nombre como World Soccer: Winning Eleven 5. Es el competidor directo y principal del FIFA y algunos gamers dicen que sus gráficos son mejores que el de la EA.

Dream League Soccer

Desde 2011, este videojuego sigue siendo el favorito de muchos amantes del fútbol. Se lanzó en un principio en la App Store de iOS. Pero en 2013 se lanzó una versión para Android. Desde ese entonces, su evolución fue constante y es el mejor para los dispositivos móviles. Permite armar un equipo de ensueño comprando jugadores de manera natural. Los gráficos son impresionantes: sorprende el parecido de algunos futbolistas con su aspecto real.

Score! Hero

La empresa británica First Touch Games lanzó este videojuego en 2015. El juego recrea los mejores goles en la historia del fútbol. Sus gráficos son iguales a los del Dream League Soccer, pero su enfoque se centra en jugadas específicas en lugar de partidos completos. Se puede personalizar al jugador y ofrece un motor con gran libertad de juego para crear pases, tiros y jugadas.



Head Soccer LaLiga 2019

Este videojuego de fútbol fue lanzado originalmente en 2012 por D&D DREAM COR y solo se llamaba Head Soccer. Luego salió la versión tal cual se la conoce: Head Soccer LaLiga 2019. En este juego solo aparece la cabeza del jugador y visualmente resulta muy divertido. Se encuentran disponibles todos los equipos de la liga española y se puede elegir un futbolista favorito para disputar los encuentros.

