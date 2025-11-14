Estos son los jugadores del EA Sports FC 26 que NO DEBES USAR después del último parche

Las actualizaciones que tiene este videojuego son de las más importantes que hay a nivel mundial, pues hace que algunos futbolistas exploten su nivel mientras que otros se pierdan en el abismo. En ese sentido, ¿cuáles son los jugadores que ya no se recomiendan utilizar en el EA Sports FC 26?

Si eres amante del futbol y del EA Sports FC 26, sabes que uno de sus modos de juego, el cual es el Ultimate Team, se basa precisamente en las actualizaciones o también conocidos como “parches” que ayudan a que algunos futbolistas sean más recomendables, mientras que otros bajan considerablemente su nivel.

¿Qué futbolistas ya no se recomienda utilizar en el EA Sports FC 26?

El último parche de este videojuego generó mucha polémica debido a las modificaciones que hizo en varios futbolistas, mismos que en estos momentos ya no se recomienda utilizar debido a que han perdido el protagonismo que tenían con sus equipos antes de la última actualización.

Si eres amante del futbol femenil, debes saber que la modificación más importante -para mal- se dio con Claudia Pina, quien sufrió un nerfeo por demás espectacular gracias al equilibrio que tenía en sus estadísticas, mismas que han quedado en el olvido debido a los ajustes en los parámetros para hacerla “menos buena”.

Son muchos y muy variados los jugadores que han sufrido un nerfeo importante a raíz de esta situación; sin embargo, ninguno se compara con Claudia Pina, quien pasó de ser una pieza esencial en cada formación a dejar de ser considerada una futbolista de élite para la última actualización.

¿Cuánto costará el EA Sports FC 26 durante El Buen Fin 2025?

Debes saber que, durante este fin de semana, el EA Sports FC 26, así como otros videojuegos, tendrán ofertas realmente llamativas gracias a El Buen Fin que podrían tener hasta un 20 o 30 por ciento. Ante ello, es preciso que compres precios y conozcas la mejor promoción para ti.