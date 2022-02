¿A qué hora compite Donovan Carrillo? | Juegos Olímpicos de Invierno

La espera finalmente terminó, oficialmente comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. México cuenta con una delegación de representantes de cuatro atletas en tres distintas disciplinas: Rodolfo Dickson, Jonathan Soto, Sarah Schleper y Donovan Carrillo. Es una participación azteca histórica, pues por segunda ocasión consecutiva logró asistir con su delegación más numerosa desde 1992.

El debut de Donovan Carrillo

El patinador artístico de 22 años hizo una clasificación histórica, fue el pionero azteca en clasificar a la disciplina en 30 años. Su debut en la competencia será el lunes 7 de febrero a las 7:28 PM (tiempo del centro del México), en el programa corto masculino. El programa libre masculino lo disputará el miércoles 10 de febrero a las 7:37 PM de México.

El país estará pendiente de todos los mexicanos y del segundo debut en estos Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en el que podremos observar a Donovan Carrillo con un traje de unos 60 mil pesos mexicanos.

El costo de este traje con estilo de mariachi es debido a las incrustaciones de cristal que tiene por todas las zonas. Así que el mexicano seguramente impactará con su vestimenta.

México en Beijing 2022

Debutó México en Juegos Olímpicos de Invierno con la participación de Sarah Schleper en esquí alpino y comenzó con un récord histórico: se convirtió en la primera mujer esquiadora que logra participar en seis Juegos Olímpicos de Invierno, este fue su segundo repersentando al comité azteca.

Schleper hizo su primer descenso en el eslalom gigante y logró completar el recorrido con un tiempo de 1:06.42, lo que la posicionó en el lugar 47 de 61. En la segunda ronda, logró colocarse en el puesto 37, con un tiempo de 1:05.53 y un total de 2:11.95. Al termino de la competencia, Sarah agradeció a los mexicanos: “gracias por aceptarme con mi pelo rubio y mi nombre tan alemán. Me encanta mi país, me encanta México”. Esto no fue lo último de la mexicana, ya que el 10 de febrero participará en el eslalom supergigante.